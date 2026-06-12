Visoke temperature mogu biti posebno neprijatne u stanovima bez klima-uređaja, ali uz nekoliko jednostavnih navika moguće je značajno ublažiti osećaj vrućine i učiniti prostor prijatnijim za boravak.

Jedan od najvažnijih koraka jeste pravilno provetravanje. Prozore je najbolje otvarati rano ujutru i kasno uveče, kada je spoljašnji vazduh hladniji, dok ih tokom dana treba držati zatvorenim kako bi se sprečio ulazak toplote.

Dodatnu zaštitu od zagrevanja prostora pružaju spuštene roletne, navučene zavese ili reflektujuće folije za prozore, koje mogu znatno smanjiti prodor sunčevih zraka. U hitnim slučajevima mogu pomoći i privremena rešenja poput vlažnih tkanina postavljenih preko prozora.

Sobne biljke takođe mogu doprineti prijatnijoj atmosferi, jer kroz proces isparavanja vode blago utiču na osvežavanje vazduha u prostoriji.

Ventilator može biti znatno efikasniji ako se ispred njega postavi posuda sa ledom ili zamrznute flaše vode, čime se stvara osećaj hladnijeg strujanja vazduha.

Stručnjaci savetuju da se u najtoplijem delu dana izbegava korišćenje uređaja koji dodatno greju prostor, poput rerne, pegle ili mašine za sušenje veša.

Važnu ulogu ima i ishrana. Namirnice bogate vodom, poput lubenice, krastavca, paradajza i dinje, pomažu organizmu da ostane hidriran, dok je redovan unos vode ključan tokom letnjih meseci.

Za dodatni osećaj svežine preporučuju se mlaki tuševi, lagana odeća od pamuka i lana, kao i izbegavanje fizičkog napora u najtoplijem delu dana.

Uz ove jednostavne mere, stan bez klime može postati znatno podnošljiviji čak i tokom tropskih dana.