Sa dolaskom toplijih dana, u domove stižu i muve koje osim što svojim zujanjem remete svakodnevicu, mogu predstavljati i zdravstveni rizik. Pošto se često zadržavaju na otpadnim materijama, mogu prenositi različite bakterije na hranu i površine u domu.

Dobra vest je da postoje jednostavni i prirodni načini da ih oterate, bez upotrebe agresivnih hemijskih sredstava.

Dva začina koja muve ne podnose

Stručnjaci ističu da određeni mirisi mogu delovati kao prirodni repelenti za muve. Među njima se posebno izdvajaju cimet i kajenska paprika.

Cimet sadrži eugenol, jedinjenje intenzivnog mirisa koje može ometati čulo mirisa kod insekata, dok kapsaicin iz kajenske paprike deluje iritantno na mnoge vrste štetočina.

Jednostavan trik je da malu količinu ovih začina pospete oko kante za smeće, odvoda ili drugih mesta na kojima se muve najčešće okupljaju.

Napravite prirodnu zamku od jabukovog sirćeta

Ako su muve već ušle u kuću, možete napraviti jednostavnu zamku od sastojaka koje verovatno već imate.

U manju posudu sipajte:

jabukovo sirće,

nekoliko kapi deterdženta za sudove.

Miris sirćeta privlači muve, dok deterdžent smanjuje površinski napon tečnosti, zbog čega insekti nakon sletanja tonu u tečnost i ne mogu da izađu.

Biljke koje prirodno odbijaju muve

Pojedine aromatične biljke takođe mogu pomoći da muve ređe ulaze u dom.

Među najefikasnijima su:

bosiljak,

nana,

lavanda.

Njihov intenzivan miris prijatan je ljudima, dok insektima može biti odbojan. Saksije sa ovim biljkama možete držati na prozorskim daskama, balkonima ili u kuhinji.

Prevencija je najvažnija

Bez obzira na to koji prirodni metod koristite, najvažnije je da uklonite ono što privlači muve.

Redovno praznite kantu za smeće, ostatke hrane ne ostavljajte na otvorenom, a otpad čuvajte u posudama koje se dobro zatvaraju. Tako ćete značajno smanjiti mogućnost da se muve zadržavaju u vašem domu.