Doručak nije samo prvi obrok u danu, već važan signal organizmu da pokrene brojne procese nakon noćnog odmora. Posle više sati bez hrane, digestivni sistem očekuje unos hranljivih materija kako bi aktivirao mehanizme koji utiču na varenje, metabolizam i pravilan rad creva.

Iako mnogi zbog obaveza ili želje za mršavljenjem preskaču jutarnji obrok, stručnjaci upozoravaju da ova navika može imati posledice po zdravlje digestivnog sistema. Istraživanja iz oblasti hrononutricije, koja proučava uticaj vremena obroka na organizam, ukazuju da neredovna ishrana može poremetiti prirodne biološke ritmove i rad sistema za varenje.

Preskakanje doručka može usporiti rad creva

Jedna od najčešćih posledica izostavljanja doručka jeste sporije pražnjenje creva. Nakon prvog obroka aktivira se takozvani gastro-količni refleks, prirodni mehanizam koji podstiče kontrakcije debelog creva i olakšava njegovo pražnjenje.

Kada doručak izostane, ovaj proces može biti manje efikasan, što kod pojedinih ljudi dovodi do zatvora, nadimanja i osećaja težine u stomaku. Stručnjaci navode da osobe koje već imaju problema sa sporijim varenjem posebno treba da obrate pažnju na redovnost jutarnjih obroka.

Šta je najbolji izbor za doručak?

Nutricionisti ističu da doručak ne mora biti obilan, ali bi trebalo da sadrži kombinaciju vlakana, proteina i zdravih masti koje pružaju energiju i podržavaju zdravlje crevne flore.

Među namirnicama koje se često preporučuju nalaze se:

ovsene pahuljice

integralne žitarice

orašasti plodovi

semenke

bobičasto voće

grčki jogurt i drugi fermentisani mlečni proizvodi

Ove namirnice sadrže vlakna i prebiotike koji hrane korisne bakterije u crevima i doprinose zdravijem mikrobiomu.

Male promene mogu doneti velike koristi

Povremeno preskakanje doručka verovatno neće izazvati ozbiljne posledice, ali stručnjaci upozoravaju da problem nastaje kada ova navika postane svakodnevna.

Redovan jutarnji obrok može pomoći organizmu da održi stabilan ritam varenja, doprinese boljoj probavi i smanji probleme poput nadimanja i zatvora. Zbog toga nekoliko minuta izdvojenih za doručak može biti jednostavan korak ka očuvanju zdravlja digestivnog sistema.