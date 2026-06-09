Ruže spadaju među najlepše i najzahtevnije biljke u bašti, ali tokom letnjih meseci traže znatno više pažnje nego što se na prvi pogled čini. Visoke temperature, suša i jako sunce mogu brzo da oslabe biljku ako se zalivanje ne sprovodi pravilno.

Međutim, problem nije samo nedostatak vode – i preterano zalivanje može biti jednako štetno, jer višak vlage oko korena dovodi do njegovog slabljenja i truljenja. Zato je ključ u pronalaženju prave mere.

Koliko vode treba ružama tokom leta?

Ne postoji univerzalno pravilo, jer potrebe zavise od više faktora – vrste zemljišta, starosti biljke, položaja u bašti i izloženosti suncu.

Mlade ruže koje su tek posađene zahtevaju češće zalivanje, najčešće svaka dva do tri dana tokom toplih perioda, uz obaveznu proveru vlage u zemlji.

Starije biljke sa razvijenim korenom mogu da podnesu duže periode bez vode, pa im je u proseku dovoljno obilnije zalivanje jednom u dve do tri nedelje, u zavisnosti od vremenskih uslova.

U proseku, jednoj ruži je leti potrebno oko 10 do 15 litara vode po zalivanju.

Zašto nije dobro zalivati svaki dan po malo?

Jedna od najčešćih grešaka je površinsko, svakodnevno zalivanje. Tada voda ostaje u gornjem sloju zemlje, dok koren ne dobija dovoljno vlage.

Mnogo efikasnije je ređe, ali obilno zalivanje. Voda tada prodire dublje i podstiče razvoj jačeg korenovog sistema, što biljku čini otpornijom na sušu i visoke temperature.

Zemljište igra važnu ulogu

Tip zemljišta značajno utiče na učestalost zalivanja. Peskovita zemlja brzo gubi vlagu, pa zahteva češće zalivanje.

Glinovito zemljište zadržava vodu duže, ali postoji rizik od zadržavanja viška vlage oko korena, što može dovesti do truljenja.

Kod ruža u saksijama posebno je važna dobra drenaža, kako bi višak vode mogao nesmetano da otiče.

Znaci preteranog i nedovoljnog zalivanja

Ruže jasno pokazuju kada im nešto ne odgovara.

Kod preteranog zalivanja zemlja je stalno vlažna i zbijena, može se javiti neprijatan miris, a biljka izgleda klonulo i slabo raste.

Kada nema dovoljno vode, listovi i pupoljci su sitniji, cvetovi se ne otvaraju pravilno, a biljka deluje iscrpljeno, posebno tokom najtoplijeg dela dana.

Kada zalivati ruže?

Najbolje vreme za zalivanje je rano ujutru, kada su temperature niže i voda može da stigne do korena pre nego što ispari.

Večernje zalivanje može zadržati vlagu na listovima tokom noći, što povećava rizik od gljivičnih bolesti, pa se jutarnji termin smatra najboljim izborom.