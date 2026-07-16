Prošlo Svetsko fudbalsko prvenstvo je pre 4 godine održano u Kataru, a u finalu su se nadmetale reprezentacije Argentine i Francuske.

Posle spektakularnih 3:3 posle produžetaka, šampion je odlučen izvođenjem penala. Gonzalo Montijel je postigao odlučujući gol i doneo Argentini prvu titulu svetskog prvaka posle 1986. godine.

Dok su se Argentinci na tribinama radovali istorijskoj pobedi, kamera Bi-Bi-Sija je nakratko snimila navijačicu koja je u uzbuđenju zbog proslave otkrila grudi. Snimak je završio u televizijskom prenosu dok su Gari Lineker, Alan Širer, Rio Ferdinand i Pablo Zabaleta komentarisali utakmicu u studiju.



Producenti su veoma brzo promenili kadar nakon što su primetili šta se dogodilo. Prema pisanju stranih medija, navijačica je kasnije udaljena sa stadiona jer su tokom prvenstva u Kataru bila na snazi stroga pravila oblačenja i ponašanja.

Društvene mreže su odmah reagovale - komentari su bili brojni, piše Daily Star.

Gaf nije prošao nezapaženo kod gledalaca, pa su društvene mreže ubrzo bile preplavljene komentarima. „Dobiće žuti karton zbog toga“, našalio se jedan korisnik. „Veoma hrabro. Nadam se da neće imati problema zbog toga“, napisao je drugi, aludirajući na stroge propise Katara.

Treći je dodao: „Srećom po nju, bilo je finale.“