Dok računi za struju iz godine u godinu rastu, sve više Evropljana pronalazi jednostavan način da smanji troškove bez velikih ulaganja. Reč je o takozvanim „plug-in“ solarnim sistemima, malim elektranama koje se mogu postaviti na balkon, terasu, fasadu ili u dvorište, a zatim jednostavno priključiti na kućnu mrežu.

Ova tehnologija poslednjih godina doživljava pravi procvat, naročito u Nemačkoj, gde je broj registrovanih sistema premašio milion.

Kako funkcioniše?

Iako se često kaže da se solarni panel „uključi u utičnicu“, zapravo je reč o sistemu koji proizvedenu električnu energiju ubacuje direktno u kućnu instalaciju.

Najčešće se sastoji od jednog ili dva solarna panela i mikroinvertora koji sunčevu energiju pretvara u električnu energiju pogodnu za korišćenje u domaćinstvu.

Kada panel proizvodi struju, kućni uređaji prvo koriste tu energiju, pa se manje električne energije povlači iz distributivne mreže.

Računi mogu biti manji i do 25 odsto

Prema podacima organizacije SolarPower Europe, ovakvi sistemi mogu da pokriju između pet i 25 procenata godišnje potrošnje prosečnog domaćinstva.

Kolika će ušteda biti zavisi od više faktora:

broja panela

položaja i orijentacije prema suncu

vremenskih uslova

navika potrošnje ukućana

Stručnjaci procenjuju da se ulaganje najčešće isplati za dve do šest godina.

Sve više ljudi ih postavlja na balkon

Jedan od glavnih razloga popularnosti jeste činjenica da za korišćenje nije neophodna porodična kuća.

Stanari zgrada sve češće postavljaju panele na balkonske ograde ili terase, pa tako i oni koji nemaju krov mogu da proizvode deo sopstvene električne energije.

Još jedna prednost je što se sistem lako prenosi. Ako se preselite, panel možete skinuti i poneti sa sobom.

Nemačka pokazala kako to izgleda u praksi

Nemačka je postala evropski lider kada je reč o ovom trendu. Balkonski solarni paneli danas su uobičajen prizor na stambenim zgradama širom zemlje.

Prema procenama stručnjaka, širom Evrope trenutno radi između četiri i pet miliona ovakvih sistema, a njihov broj nastavlja ubrzano da raste.

Nisu zamena za veliku elektranu, ali donose uštedu

Stručnjaci naglašavaju da cilj ovih sistema nije potpuno ukidanje računa za struju.

Njihova svrha je da pokriju deo dnevne potrošnje i smanje mesečne troškove električne energije. Upravo zato postaju sve popularniji među građanima koji žele da makar deo energije proizvode sami.

U vremenu kada cene energenata neprestano rastu, mali solarni sistemi postaju jedno od najjednostavnijih rešenja za kućni budžet. Dovoljno je malo sunca, jedan panel i obična utičnica da računi počnu polako da se smanjuju.