Većina ljudi nakon pranja veša jednostavno zatvori vrata veš mašine i nastavi sa svakodnevnim obavezama. Međutim, upravo ova navika može stvoriti idealne uslove za razvoj buđi, bakterija i neprijatnih mirisa koji se kasnije prenose i na odeću.

Nakon završetka ciklusa pranja, unutrašnjost veš mašine ostaje topla i vlažna. Kada se tome dodaju ostaci deterdženta i omekšivača, nastaje savršeno okruženje za razvoj mikroorganizama. Vremenom se u bubnju, gumenom dihtungu i fioci za deterdžent mogu pojaviti tamne naslage, buđ i ustajali mirisi.

Blogerka Britani Bejli, autorka popularnog bloga o domaćinstvu, tvrdi da već više od deset godina uspešno održava svoju veš mašinu bez buđi zahvaljujući jednostavnim navikama koje primenjuje nakon svakog pranja.

1. Obrišite bubanj i gumeni dihtung

Jedan od najvažnijih koraka jeste uklanjanje viška vlage iz bubnja i sa gumenog dihtunga. Upravo se u naborima gume najčešće zadržava voda, a tu se najlakše razvija buđ.

Posebnu pažnju treba obratiti na unutrašnje pregibe i male otvore za odvod vode, gde se vlaga često zadržava mnogo duže nego što mislimo.

2. Ostavite vrata otvorena nakon pranja

Stručnjaci savetuju da vrata veš mašine ostanu otvorena najmanje 30 minuta nakon završetka programa. Na taj način omogućava se cirkulacija vazduha i potpuno sušenje unutrašnjosti uređaja.

Ako se vrata odmah zatvore, vlaga ostaje zarobljena unutar mašine, što značajno povećava rizik od stvaranja buđi i neprijatnih mirisa.

3. Ne zaboravite fioku za deterdžent

Fioka za deterdžent često ostaje puna ostataka praška, gela i omekšivača. U kombinaciji sa vlagom, ovi ostaci predstavljaju idealnu podlogu za razvoj bakterija i gljivica.

Zato je preporučljivo redovno otvarati fioku nakon pranja ili je povremeno izvaditi i detaljno oprati toplom vodom.

Zašto je ovo važno?

Iako visoke temperature tokom pranja uklanjaju veliki deo nečistoća, nepravilno održavanje mašine nakon ciklusa može poništiti taj efekat. Redovno provetravanje, brisanje vlage i održavanje fioke za deterdžent ne samo da sprečavaju neprijatne mirise, već mogu produžiti vek trajanja uređaja i doprineti tome da vaš veš duže ostane svež.

Ponekad su upravo najjednostavnije navike ključ čistije veš mašine i prijatnijeg mirisa odeće.