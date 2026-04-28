"OVO JE LUDO! ŠTA ONI MISLE?" Došla je u omiljeno hrvatsko letovalište, pa ostala zabezeknuta!

Iako se turistička sezona na Jadranu tek zahuktava, prve reakcije gostiju već izazivaju zabrinutost. Tokom godine često su se mogle čuti poruke upozorenja upućene ugostiteljima i vlasnicima smeštaja da paze na formiranje cena kako bi imali što više gostiju. Sada, na samom početku predsezone, čini se da su ta upozorenja ostala bez većeg učinka. Ostaje da se vidi kakva nas sezona očekuje, ali prema iskustvu jedne turistkinje iz Slovenije, već sada je, kako kaže, "previše".

Kako piše slovenački portal Metropolitan.si, redakciji se obratila ogorčena čitateljka kojoj određene stvari sa nedavnog boravka na Krku ne izlaze iz glave. Na početku razgovora ispričala je kako njena porodica već duže vreme ima apartman na ostrvu:

- Znate, na ostrvu Krku već dugo imamo apartman koji najradije koristimo van sezone u rano proleće, početkom leta, na jesen i zimi, kada je vreme prijatno - rekla je.

Situacija se otela kontroli

Međutim, dodaje da je situacija poslednjih meseci otišla predaleko:

- Ovo što se dešava u poslednje vreme prešlo je sve granice.

Zanimljivo je da razlog njenog nezadovoljstva nisu cene u restoranima i kafićima, već u prodavnicama, prenosi Večernji.hr.

- Do ovog proleća rado smo kupovali orade. Pakovanje od dve srednje velike orade, oko 700 grama, koštalo je manje od devet evra, između 8,50 i 8,90 evra. Ali kad smo došli na Krk za uskršnje praznike, te ribe nije bilo. Kada smo se vratili, ista takva pakovanja koštala su čak 13,90 evra za 720 grama. To znači da su za samo nekoliko meseci poskupele za pet evra. To mi je prosto ludo. Pa šta oni misle? Ovo je stvarno previše - rekla je.

Dodaje da su, srećom, u dobrim odnosima sa komšijama iz Hrvatske, sa kojima često pripremaju zajedničke obroke:

- I njima se ta cena čini preteranom, pa smo se dogovorili da ribu jednostavno donosimo sa sobom i više je ne kupujemo ovde, barem ne po toj ceni. Komšija je pronašao povoljniju opciju u Zagrebu.

Donosi hranu od kuće

- Zaista mi je apsurdno da hranu dovozim iz Slovenije. Ali šta da radim? Uz ovakve cene nemam izbora. Neke stvari ovde koštaju isto kao kod nas, ali druge su toliko skuplje da ih radije donesem sa sobom.

Iako naglašava da bi rado podržala lokalne trgovce i proizvođače, kaže da je to teško kada cene "idu u nebo":