"OVO JE LUDO! ŠTA ONI MISLE?" Došla je u omiljeno hrvatsko letovalište, pa ostala zabezeknuta!

"Zaista mi je apsurdno da hranu dovozim iz Slovenije. Neke stvari ovde koštaju isto kao kod nas, ali druge su toliko skuplje da ih radije donesem sa sobom", kazala je turistkinja iz Slovenije.

 
Autor:  Darko Matić
28.04.2026.14:35
OJADILI BANKU SA LAŽNIM POTVRDAMA Glumili penzionere,pa podigli 2,7 miliona dinara
Jastučnice treba menjati svakog dana: U suprotnom, tvrde stručnjaci rizikujete bolest Jastučnice treba menjati svakog dana: U suprotnom, tvrde stručnjaci rizikujete bolest
Iako se turistička sezona na Jadranu tek zahuktava, prve reakcije gostiju već izazivaju zabrinutost. Tokom godine često su se mogle čuti poruke upozorenja upućene ugostiteljima i vlasnicima smeštaja da paze na formiranje cena kako bi imali što više gostiju. Sada, na samom početku predsezone, čini se da su ta upozorenja ostala bez većeg učinka. Ostaje da se vidi kakva nas sezona očekuje, ali prema iskustvu jedne turistkinje iz Slovenije, već sada je, kako kaže, "previše".

Kako piše slovenački portal Metropolitan.si, redakciji se obratila ogorčena čitateljka kojoj određene stvari sa nedavnog boravka na Krku ne izlaze iz glave. Na početku razgovora ispričala je kako njena porodica već duže vreme ima apartman na ostrvu:

- Znate, na ostrvu Krku već dugo imamo apartman koji najradije koristimo van sezone u rano proleće, početkom leta, na jesen i zimi, kada je vreme prijatno - rekla je.

Situacija se otela kontroli

Međutim, dodaje da je situacija poslednjih meseci otišla predaleko:

- Ovo što se dešava u poslednje vreme prešlo je sve granice.

Zanimljivo je da razlog njenog nezadovoljstva nisu cene u restoranima i kafićima, već u prodavnicama, prenosi Večernji.hr.

- Do ovog proleća rado smo kupovali orade. Pakovanje od dve srednje velike orade, oko 700 grama, koštalo je manje od devet evra, između 8,50 i 8,90 evra. Ali kad smo došli na Krk za uskršnje praznike, te ribe nije bilo. Kada smo se vratili, ista takva pakovanja koštala su čak 13,90 evra za 720 grama. To znači da su za samo nekoliko meseci poskupele za pet evra. To mi je prosto ludo. Pa šta oni misle? Ovo je stvarno previše - rekla je.

Dodaje da su, srećom, u dobrim odnosima sa komšijama iz Hrvatske, sa kojima često pripremaju zajedničke obroke:

- I njima se ta cena čini preteranom, pa smo se dogovorili da ribu jednostavno donosimo sa sobom i više je ne kupujemo ovde, barem ne po toj ceni. Komšija je pronašao povoljniju opciju u Zagrebu.

Donosi hranu od kuće

- Zaista mi je apsurdno da hranu dovozim iz Slovenije. Ali šta da radim? Uz ovakve cene nemam izbora. Neke stvari ovde koštaju isto kao kod nas, ali druge su toliko skuplje da ih radije donesem sa sobom.

Iako naglašava da bi rado podržala lokalne trgovce i proizvođače, kaže da je to teško kada cene "idu u nebo":

- Pitam se, ako je ovo početak sezone, šta nas tek čeka? Koliko će još poskupeti drugi proizvodi? Nekada smo mi Slovenci znali da kritikujemo turiste koji su na plažu nosili hleb, paradajz i paštetu. Ali nakon svega ovoga čini mi se da ni mi više nismo daleko od toga, što je zapravo tužno. Ne mogu ni da zamislim kako je meštanima, jer su i za njih ove cene veoma visoke - kazala je ona.

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
KIRIJE IZMAKLE KONTROLI Od cena najma BOLI GLAVA, evo koliko Srbi plaćaju stanove u OVIM delovima grada
Noć u apartmanu je 15 evra, ručak 3 evra: Ovo je destinacija koja osvaja svet
„KOVČEG 3.000€, PLAČ 200€!“ Smrt postala BIZNIS BEZ KOČNICE! Srbija u šoku – sahrane postale LUDILO!
SKANDAL ILI GENIJALNO? Turisti uneli burek u kafić – reakcija konobara ih ostavila bez teksta!
OVA DESTINACIJA JE MAGNET ZA TURISTE: Blizu je naše zemlje, a svi žele da je posete
Putujete za 1. maj? Ovo su najtraženije destinacije do kojih stižete vo

Ovde se u penziju ide sa 70 godina: Evo zašto su usvojili nova pravila
Indeksi Beogradske berze u plusu - promet prešao 20,42 miliona dinara 

Kripto u padu - povećao se obim trgovine bitkoinima 

Ovi mladi u komšiluku očekuju i do 1.780 evra povrata: Evo kako će funkcionisati isplata
ŠOK NA TRŽIŠTU NAFTE! Ujedinjeni Arapski Emirati NAPUSTILI OPEC i OPEC+
Ovako penzioneri mogu da ostanu bez 30 odsto penzije: Mnogi ne paze, pa se začude
Pionirski projekat - grade nuklearnu elektranu 1.800 metara ispod zemlje

Tim Kuk je priznao koja je bila njegova najveća greška kada je došao na čelo Epla

EU uvodi nova pravila od 1. jula - mnogi vozači će morati da ugrade poseban uređaj

ONESVESTILA SE TRUDNA ANITA! Usred svađe se sručila na pod (VIDEO)

„ZNALI SU ZA PUCNJAVU?!“ Internet eksplodirao nakon napada na Trampa – šokantne tvrdnje o ulozi Tajne službe!

TENISKI SVET U ŠOKU Pobedio Đokovića dva puta, a sad se sa 42 godine vraća na teren

Samo što je počela, oni već imaju razlog za sreću: Stižu pare za 3 horoskopska znaka do kraja nedelje

"DOBILA JE KOVERTU KADA SE VRATILA U EMISIJU" Raskrinkana Zorica Brunclik (VIDEO)

Putujete za 1. maj? Ovo su najtraženije destinacije do kojih stižete vo

Ovde se u penziju ide sa 70 godina: Evo zašto su usvojili nova pravila

Indeksi Beogradske berze u plusu - promet prešao 20,42 miliona dinara 

Kripto u padu - povećao se obim trgovine bitkoinima 

Ovi mladi u komšiluku očekuju i do 1.780 evra povrata: Evo kako će funkcionisati isplata

„SUDAR SA ZAPADOM U STUDIJU!“ Vučić kod Kembela bez cenzure: Rusija, NATO, Kosovo, Tramp, Kina – sve izgovorio bez kočnice

OVI SU SKROZ POLUDELI Blokaderi došli na "genijalnu" ideju, ljudi se krste kada vide šta rade

PITANJE BEZ ODGOVORA Posle ovih Vučićevih reči britanskom novinaru zavladao je muk

OVO JE DEJAN KOJI JE VOZIO GOLF U KOJI SE IZ SUPROTNOG SMERA ZAKUCAO FORD U udesu kod Rume poginule 4 osobe

PRONAĐENA ANĐELA (37) KOJA JE NESTALA U BEOGRADU! Ovde su je našli

"IMALA SAM TEŠKU OPERACIJU" Zorica otkrila sa kojom pošasti se izborila: "Kemiš je ležao sa mnom"
"VIŠE NIJE OD ČETIRI DO SEDAM, SAD JE DUŽE!" Dara Bubamara o skandalu: "To je stara poruka!"
BRESKVICA RASKINULA VEZU OD PET GODINA Iselila se iz stana!
"NE IDE DA NAPRAVIŠ SKANDAL DA BI IZAŠAO U NOVINAMA" Žika Jakšić žestoko o skandalu Dare Bubamare!
BLOKADERSKA IKONA KANDIĆEVA NEMA MILOSTI Nataša ne da Mladiću ni da umre u Srbiji!
Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,43 117,78
USD USD 99,82 100,12 100,42
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,54 71,76 71,97
GBP GBP 135,13 135,53 135,94
CHF CHF 127,19 127,57 127,95

