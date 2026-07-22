Iako mnogi bez mnogo razmišljanja odgovaraju da je rezultat 40, ispostavlja se da to nije tačan odgovor.

Na prvi pogled zadatak izgleda kao obično sabiranje jednocifrenih brojeva, zbog čega mnogi pomisle da ga mogu rešiti za svega nekoliko sekundi. Međutim, upravo u tome leži zamka.

Od učesnika se traži da pronađu rezultat izraza 8 + 11, ali ne klasičnim sabiranjem, već prateći obrazac prikazan u prethodnim primerima. Upravo različito tumačenje tog obrasca dovelo je do brojnih rasprava.

Veliki broj ljudi zaključio je da svaki novi rezultat treba dobiti sabiranjem prethodnog rezultata sa novim brojevima, pa su na kraju došli do broja 40. Ipak, prema autorima mozgalice, takvo razmišljanje nije ispravno.

Rešenje se krije u drugačijem matematičkom pravilu koje je primenjeno u svim prethodnim primerima. Formula glasi:

a + (a × b) = rezultat

Kada se isto pravilo primeni na poslednji zadatak, dobija se:

1 + (1 × 4) = 5

2 + (2 × 5) = 12

3 + (3 × 6) = 21

8 + (8 × 11) = 8 + 88 = 96

Upravo zato je, prema logici ove mozgalice, tačan odgovor 96, a ne 40.

Ovakvi zadaci često postaju viralni jer na prvi pogled deluju jednostavno, ali zapravo testiraju sposobnost uočavanja obrasca, a ne samo računanja. Zato mnogi naprave istu grešku – krenu da rešavaju zadatak po sopstvenoj logici, umesto da prvo otkriju pravilo koje povezuje sve prethodne primere.

Da li ste vi odmah pogodili da je odgovor 96 ili ste i vi bili među onima koji su prvo napisali 40?