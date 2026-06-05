Dramatičan trenutak zabeležila je nadzorna kamera, a incident se dogodio svega nekoliko sati nakon navodnog pokušaja krađe poklopca sa iste šahte.

Nesreća se dogodila u naselju Marakana u Rio de Žaneiru, ispred jedne škole u ulici Rua Oto de Alencar.

Na snimku se vidi kako žena u ranim jutarnjim satima silazi sa motocikla kojim je stigla do posla, a zatim nastavlja da hoda trotoarom gledajući u mobilni telefon. U trenutku kada je zakoračila na poklopac šahte, on se iznenada pomerio i žena je propala u otvor.

Vozač motocikla koji ju je dovezao odmah je pritrčao u pomoć i izvukao je iz opasne situacije. Povređena žena prevezena je u bolnicu Andarai Federal Hospital, gde joj je ukazana medicinska pomoć. Prema informacijama lokalnih medija, zadobila je lakše povrede.

Posebno zabrinjava činjenica da je ista nadzorna kamera nekoliko sati ranije snimila dvojicu muškaraca kako pokušavaju da uklone metalni poklopac šahte. Prema navodima lokalnih vlasti, oni su oko dva sata iza ponoći podigli poklopac i pomerili ga sa mesta.

Iako ga na kraju nisu odneli, jedan od muškaraca navodno nije uspeo da ga pravilno vrati i učvrsti. Upravo to se smatra mogućim uzrokom nesreće koja je usledila nekoliko sati kasnije.

Gradske službe saopštile su da su na tom području pronađena dva pomerena poklopca šahti i da postoji osnovana sumnja da su oba bila meta pokušaja krađe. Nakon incidenta ekipe su izašle na teren, zamenile oštećeni poklopac i preduzele dodatne mere bezbednosti.

Lokalni mediji navode i da je istog dana u blizini opljačkan jedan kiosk, iz kog su ukradene cigarete i druga roba, ali za sada nema potvrde da su ta dva događaja povezana.

Sve se odigralo u veoma kratkom vremenskom periodu, što je bilo dovoljno da opasnost ostane neprimećena sve do trenutka kada je žena zakoračila na nestabilan poklopac i upala u otvorenu šahtu.