Parlament Škotske usvojio je jedinstven zakon kojim se od investitora zahteva da nove zgrade opremaju posebnim „ciglama za gnežđenje“ ptica.

Ova mera, koja je početkom godine uključena u amandman na Zakon o prirodnoj sredini, ima za cilj da pomogne očuvanju ugroženih vrsta, pre svega čiopa, čija je brojnost poslednjih decenija drastično opala.

Zgrade sa posebnim ciglama

Reč je o šupljim građevinskim elementima ugrađenim u fasade, koji služe kao sigurna mesta za gnežđenje ptica koje prirodno koriste pukotine i otvore na zgradama. Stručnjaci smatraju da je jedan od glavnih razloga smanjenja populacije čiopa upravo savremena gradnja, koja eliminiše takve prostore.

Predlagač amandmana, poslanik škotskih Zelenih Mark Raskel, istakao je da je rešenje jednostavno, jeftino i efikasno.

„Populacija čiopa smanjena je za gotovo dve trećine od sredine devedesetih godina jer moderne zgrade više ne nude mesta za gnežđenje. Ove cigle koštaju oko 30 funti, ugrađuju se jednom i mogu da traju decenijama“, rekao je Raskel.

Skloništa za retke vrste ptica

On je dodao da bi prostor za gnežđenje ptica trebalo da postane standardni deo novih objekata, jednako važan kao izolacija ili protivpožarna zaštita. Prema njegovim rečima, ova mera ne usporava gradnju, ne stvara dodatnu administraciju i ne povećava značajno troškove izgradnje.

Iako su savremene zgrade energetski efikasnije, one često potpuno uklanjaju pukotine, otvore i niše koje su pticama služile kao skloništa. Upravo zbog toga škotski parlament odlučio je da uvede obaveznu ugradnju takozvanih „cigala za čiope“, koje mogu koristiti i druge vrste poput vrabaca i čvoraka.

Škotska je tako postala prva zemlja koja je zakonski propisala ovakvu praksu.

Ekološke organizacije širom sveta pozdravile su odluku i pozvale druge države da slede njen primer kako bi se očuvao biodiverzitet u urbanim sredinama, piše Deezen.