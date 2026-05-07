Kada analiziramo trilione pitanja koja se postavljaju svake godine, pojavljuju se neverovatni obrasci“, objasnio je Rodžers, otkrivajući tri najzanimljivija pitanja koja ljudi postavljaju i uvide koje otkrivaju o tome ko smo zaista.

Kako skuvati jaje

Na listi uglavnom dominiraju svakodnevne stvari. „Kako skuvati jaje“ je jedno od najčešće postavljanih pitanja o hrani na svetu. Isto tako,ljudi stalno guglaju kako da poprave toalet ili vrata.

Na osnovu ovih podataka, lako je zaključiti da gubimo osnovne životne veštine i da ponekad zaboravljamo da obavljamo prilično jednostavne zadatke. Ali iako takva pitanja izgleda dolaze od tinejdžera koji tek uče o svetu, postavljaju ih i odrasli.

- U ovim podacima se krije veoma optimistična ljudska osobina. Pretraživanje nam pruža bezbedno okruženje u kojem možemo da priznamo ono što ne znamo bez osude. Činjenica da milioni ljudi kucaju ova osnovna pitanja znači da smo, čak i kada jesmo... potpuno zbunjeni, aktivno spremni za učenje i usavršavanje.

Posao koji pomaže ljudima

Način na koji posmatramo svoje karijere dramatično se promenio poslednjih godina, a podaci Google Trends-a to potvrđuju u velikim razmerama. Okrećemo se internetu za savete o preprekama u karijeri, tiho postavljajući pitanja poput „Kako tražiti povećanje plate“, „Kako tražiti povratne informacije“ ili „Kako tražiti preporuku“. Godinama je jedna od najčešćih pretraga karijere bila predvidljiva: „poslovi koji dobro plaćaju“.

Ljudi guglaju „poslove koji pomažu ljudima“ .Najčešće pretraživana zanimanja u toj kategoriji odnose se na karijere kao što su terapeut, socijalni radnik i psiholog.

Kako pomoći drugima

. Pretrage koje počinju sa „Kako pomoći...“ nikada nisu bile brojnije nego danas. I u SAD i u Velikoj Britaniji, najtraženiji upit u ovoj kategoriji tokom poslednje decenije bio je „Kako pomoći nekome sa depresijom“, nakon čega slede pitanja vezana za anksioznost i napade panike.

Kada vidimo nekoga ko se bori, naš prvi kolektivni instinkt je da želimo da pomognemo - jednostavno ne znamo uvek odakle da počnemo. Bilo da je u pitanju globalna kriza ili prijatelj koji prolazi kroz teško vreme, okrećemo se internetu za savet kako da budemo tu za druge.



- Često mislimo da nas naše anksioznosti, brige ili nedostatak osnovnog znanja izoluju od svih ostalih. Ali ako biste iz ovih podataka trebali izvući samo jedan zaključak, neka to bude ovaj: Niste sami. Niste jedina osoba koja traži kako da skuva jaje, kako da traži povišicu plate ili kako da... utešite voljenu osobu koja ožalošćena. Na kraju krajeva, svi smo samo ljudi. Nismo savršeni, ali imamo mnogo više zajedničkog nego što mislimo - rekao je Rodžers, prenosi cnbc.