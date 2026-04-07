Nort Ouks se nalazi samo 24 kilometra od užurbanog grada Mineapolisa u Minesoti, ali se ne nalazi na Gugl mapama.

Kris Par, digitalni autor iz Minesote je rekao je da je grad zabranio tehnološkoj kompaniji da snima slike za Street View poslednje dve decenije.

Grad je uspeo da održi svoju relativnu tajnost kroz pravilo u garantnom dokumentu svakog kupca kuće. Granica poseda svakog stanovnika ide do pola ulice, efikasno čineći celo područje privatnim zemljištem.

Ovde je zakon o imovini je omogućio gradskim zvaničnicima da 2008. godine prete Guglu pravnim postupkom.

Nakon što je primio pismo od gradskih vlasti, Gugl je povukao sve slike Nort Ouksa iz Strit Vjua sa svojih onlajn mapa.

Međutim, influenser Kris par je pronašao rupu u strogim gradskim pravilima koja je sprečavala ulazak u Nort Ouks. Influenser je na svoj Jutjub kanal postavio video u kom je naveo da je Nort Ouks je zabranio samo neovlašćeni ulazak, a ne i snimanje iz vazduha. Kris je odlučio da mapira područje pomoću drona lansiranog izvan grada.

U svom Jutjub videu o gradu, Par je otkrio da je Nort Ouks pun velikih kuća i urednih, snegom očišćenih puteva. Svako imanje je isprekidano između uredno održavanih travnjaka i bašta. Uspeo je da snimi grad iz vazduha, piše Independent.

Fotografije koje ke Par snimio dronom su ubrzo postavljene na mape, ali ne zadugo. Reakcija stanovnika bila je munjevita. Slike su masovno prijavljene, pokrenuta je intervencija kod Gugla, koji je u rekordnom roku ponovo uklonio sve tragove grada sa mape.