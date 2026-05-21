Ulje nane može da bude moćan saveznik ljudi koji pate od visokog krvnog pritska.

Pomaže kod blage hipertenzije

Istraživanje je pokazalo da je ulje nane snizilo krvni pritisak kod odraslih osoba sa blagom hipertenzijom tokom studija koja je trajala 20 dana, što ga čini potencijalno jeftinom i efikasnom opcijom lečenja.

Ulje nane je koncentrovani ekstrakt dobijen iz listova biljke nana (Mentha × piperita), hibrida vodene nane i klasaste nane.

Novo istraživanje pokazuje da svakodnevni dodaci ishrani sa uljem nane mogu pomoći u smanjenju blago povišenog krvnog pritiska. Istraživači sa Univerziteta Lankašir otkrili su da uzimanje 100 mikrolitara ulja nane dva puta dnevno tokom 20 dana smanjuje sistolni krvni pritisak — gornju vrednost pri merenju pritiska — u proseku za 8,5 mmHg.

Studija objavljena u časopisu PLOS One ukazuje na potencijalno jednostavan, pristupačan i dobro podnošljiv način koji bi mogao da pomogne ljudima da kontrolišu blago povišen pritisak.

Jednostavno rešenje

Glavni autor studije, dr Džoni Sinkler, predavač sportskih i zdravstvenih nauka, izjavio je:

„Visok krvni pritisak jedan je od najvećih uzroka srčanih bolesti i smrti širom sveta, a njegovo lečenje košta ogromne količine novca. Iako se lekovi često koriste za terapiju, nije uvek jasno koliko su efikasni na duže staze, a mogu izazvati i neželjene nuspojave.“

Pepermint sadrži jedinjenja poput mentole i flavonoida. U istraživanju je učestvovalo 40 odraslih osoba starosti između 18 i 65 godina, koje su naumično podeljene u dve grupe. Kod učesnika sa prehipertenzijom ili hipertenzijom prvog stepena, koji svakodnevno uzimaju malu dozu ulja peperminta, zabeleženo je poboljšanje, dok su oni koji su dobijali placebo sa ukusom peperminta, ali bez aktivnog ulja, pokazali veoma muške promene.

Pored sistolnog krvnog pritiska, istraživači su pratili i telesne mere, rezultate analize krvi, dijastolni krvni pritisak (donju vrednost), broj otkucaja srca, mentalno blagostanje i kvalitet sna.

Dr Sinkler je dodao:

„Naši rezultati su veoma pozitivni i imaju značajne kliničke implikacije, posebno imajući u vidu da je arterijska hipertenzija najčešći preventivni faktor rizika za kardiometaboličke bolesti i najveći pojedinačni faktor rizika za smrtnost na globalnom nivou.“

„Ulje nane ima malo kalorija i nisku cenu, što ga čini veoma jednostavnim i isplativim rešenjem koje bi potencijalno moglo pomoći milionima ljudi širom sveta.“, dodao je on, prenosi scitechdaily.