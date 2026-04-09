Prema navodima kancelarije šerifa okruga Volusia County, incident se dogodio u Stetson Aquatic Center u gradu DeLand.

Ovaj sportski kompleks poznat je po bazenima, dokovima i rekreativnim sadržajima i često ga posećuju porodice i rekreativci.

Snimak zabeležio zlostavljanje životinje

Prema informacijama koje prenosi People, nadzorne kamere zabeležile su incident.

Na snimku se vidi kako dečak:

hvata aligatora za rep

podiže ga u vazduh

udara i baca prljavštinu na njega

Obezbeđenje objekta odmah je reagovalo i obavestilo nadležne službe.

Policija reagovala: maloletnik priveden

Nakon prijave, policija je brzo intervenisala.

Tinejdžer je:

priveden

smešten u centar za maloletnike

Njegovi roditelji su odmah obavešteni o incidentu.

Reakcija šerifa: „Ovo je krivično delo“

Šerif okruga Mike Chitwood osudio je ovaj čin i poručio:

„Zlostavljanje divljih životinja nije zabava – to je krivično delo.“

Ozbiljan problem zlostavljanja životinja

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje odgovornosti i edukacije mladih kada je reč o odnosu prema životinjama.

Zlostavljanje životinja predstavlja ozbiljan prekršaj i može imati zakonske posledice, bez obzira na uzrast počinioca.