Prema navodima kancelarije šerifa okruga Volusia County, incident se dogodio u Stetson Aquatic Center u gradu DeLand.
Ovaj sportski kompleks poznat je po bazenima, dokovima i rekreativnim sadržajima i često ga posećuju porodice i rekreativci.
Snimak zabeležio zlostavljanje životinje
Prema informacijama koje prenosi People, nadzorne kamere zabeležile su incident.
Na snimku se vidi kako dečak:
- hvata aligatora za rep
- podiže ga u vazduh
- udara i baca prljavštinu na njega
Obezbeđenje objekta odmah je reagovalo i obavestilo nadležne službe.
Policija reagovala: maloletnik priveden
Nakon prijave, policija je brzo intervenisala.
Tinejdžer je:
- priveden
- smešten u centar za maloletnike
Njegovi roditelji su odmah obavešteni o incidentu.
Reakcija šerifa: „Ovo je krivično delo“
Šerif okruga Mike Chitwood osudio je ovaj čin i poručio:
„Zlostavljanje divljih životinja nije zabava – to je krivično delo.“
Ozbiljan problem zlostavljanja životinja
Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje odgovornosti i edukacije mladih kada je reč o odnosu prema životinjama.
Zlostavljanje životinja predstavlja ozbiljan prekršaj i može imati zakonske posledice, bez obzira na uzrast počinioca.
