Tokom tropskih noći i rekordnih temperatura mnogi biraju da spavaju bez odeće kako bi se rashladili. Ipak, stručnjaci za spavanje tvrde da to možda nije najbolji način da lakše zaspite i izbegnete neprijatan osećaj vrućine tokom noći.

Prema njihovim rečima, spavanje bez pidžame može dovesti do stvaranja toplije mikroklime u krevetu, zbog čega telo postaje znojavije i lepljivije.

Stručnjak za spavanje dr Sofi Bostok objasnila je da odeća napravljena od laganih i prozračnih materijala zapravo može pomoći organizmu da se lakše rashladi tokom sna.

„Ako se znoj zadržava direktno na koži, bez materijala koji upija vlagu, telo se teže hladi. Lagana pamučna pidžama ili odeća koja odvodi vlagu može biti bolji izbor nego spavanje bez odeće“, navela je ona.

Zašto nam je teško da spavamo kada je vruće?

Visoke temperature tokom noći ozbiljno utiču na kvalitet sna jer se organizam oslanja na prirodno spuštanje telesne temperature kako bi lakše utonuo u san.

Kada je prostorija previše zagrejana, telo ne može dovoljno brzo da se rashladi, pa uspavljivanje traje duže, a san postaje plići i isprekidan.

Pored vrućine, problem predstavljaju i duži dani i svetlije večeri tokom leta. Veća količina svetlosti šalje signal organizmu da ostane budan, zbog čega se telo teže opušta pred spavanje.

Šta može pomoći tokom tropskih noći?

Stručnjaci preporučuju laganu pidžamu od pamuka ili drugih prozračnih materijala koji upijaju vlagu i omogućavaju koži da diše.

Takođe savetuju rashlađivanje prostorije pre odlaska u krevet, izbegavanje teške hrane i korišćenje lagane posteljine kako bi san tokom toplih noći bio kvalitetniji i prijatniji.