Mnogi sanjaju da spakuju kofere i život nastave negde uz more i sunce, ali tek kada se stvarno presele shvate kako izgleda svakodnevica daleko od kuće. Upravo to dogodilo se i 29-godišnjoj Džes, koja je odlučila da napusti Škotsku i preseli se u Grčku, a sada je otvoreno govorila o stvarima koje su je tamo potpuno iznenadile.

Na TikToku je ispričala da joj je najveća promena bilo vreme, jer, kako kaže, sada skoro cele godine živi uz sunce i visoke temperature. Otkrila je da svakodnevno odlazi na plažu, ali i da joj je život postao mnogo jednostavniji čak i kada su u pitanju obične kućne obaveze.

„Operem veš, okačim ga na balkon i suv je za sat vremena. U Škotskoj to nikada nisam mogla“, rekla je kroz smeh.

Posebno ju je oduševio način života u manjim grčkim mestima, gde se ljudi često okupljaju na ulicama, slave, pevaju i druže se do kasno u noć.

„Svi deluju srećnije i opuštenije. Taj osećaj zajedništva me je potpuno osvojio“, priznala je.

Ipak, život u Grčkoj za nju nije savršen. Kako boluje od celijakije, kaže da joj pronalaženje bezglutenske hrane često predstavlja problem, posebno van Atine, gde je izbor restorana mnogo manji.