Rekordni majski toplotni talas nastavlja se i narednih dana, a vožnja po velikim vrućinama za mnoge se pretvorila u pravo mučenje. Automobil parkiran na suncu za svega nekoliko minuta postaje užaren, a klima često ne uspeva odmah da rashladi kabinu.

Zbog toga vozači sada dele trik sa dugmetom na kontrolnoj tabli koje može da rashladi automobil efikasnije nego sama klima.

„Više ne morate da se oslanjate samo na klimu ako koristite ovo malo poznato dugme na instrument tabli“, piše portal Express.

Evo o kom dugmetu je reč

Na dugmetu se nalazi simbol automobila sa strelicom unutar njega – reč je o opciji za recirkulaciju vazduha.

Ova funkcija sprečava ulazak spoljnog vazduha u vozilo i kruži već rashlađen vazduh unutar kabine. Upravo zato automobil može mnogo brže da se ohladi, čak i kada klima ne radi punom snagom.

Osim toga, ova opcija je odlična i za osobe koje pate od alergija, jer sprečava ulazak polena i prašine kroz ventilaciju.

Portparol kompanije UK Car Discount objasnio je kako funkcioniše ovaj sistem:

„Zamislite vreli letnji dan i automobil koji je satima bio na suncu. Dugme za recirkulaciju vazduha tada postaje pravo rešenje za brzo rashlađivanje kabine. Ono ponovo koristi hladan vazduh koji je već unutar automobila i omogućava da temperatura mnogo brže padne.“

Dodao je da upravo zato klima radi manje naporno i efikasnije:

„Ako ne koristite recirkulaciju, sistem stalno uvlači vreo vazduh spolja, pa klima mora neprekidno da radi jače kako bi rashladila kabinu.“

Kako pravilno koristiti ovu opciju?

Stručnjaci savetuju da prvo kratko otvorite prozore kako bi vreo vazduh izašao iz automobila, a zatim uključite klimu i dugme za recirkulaciju vazduha.

Na taj način unutrašnjost vozila će se rashladiti mnogo brže, a klima će trošiti manje energije i goriva.

Tokom velikih vrućina ova opcija može napraviti ogromnu razliku, posebno kada automobil stoji direktno na suncu.