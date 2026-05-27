Neobičan prizor zatekli su u utorak ujutru svi koji su se našli na plaži Rahon u oblasti Ftiotida, kada se na otvorenom moru pojavio neočekivani „posetilac“ koji se veoma spretno kretao kroz vodu.

Prema pisanju portala LamiaReport.gr, kupači i stanovnici tog područja primetili su nekoliko metara od obale životinju koja je velikom brzinom prolazila kroz more.

Kada su je bolje osmotrili, shvatili su da je reč o divljoj svinji koja je bezbrižno plivala, izazvavši iznenađenje među svima koji su se u tom trenutku nalazili na plaži.

Iako prizor može delovati neobično, divlje svinje su poznate po svojim odličnim plivačkim sposobnostima. Ova vrsta poseduje veliku izdržljivost i nije retkost da prelazi velike udaljenosti morem, krećući se od jedne obale do druge.

U Grčkoj, posebno na kopnenom delu i većim ostrvima, ove životinje su veoma prilagodljive. Žive u šumama, planinskim predelima, ali sve češće se spuštaju ka nižim zonama, pa čak i do samih obala mora. Razlog za to je kombinacija faktora: širenje ljudskih naselja, dostupnost hrane (otpad, poljoprivredne kulture) i odsustvo prirodnih predatora.

Posebno zanimljiva pojava su divlje svinje koje žive blizu mora. One su izuzetno dobri plivači i mogu bez problema da prelaze kratke morske razdaljine između kopna i ostrva. Na obali se ponašaju prilično oprezno, ali i dalje instinktivno traže hranu u plićacima, na plažama ili u blizini turističkih mesta, što ponekad dovodi do susreta sa ljudima. Iako deluju neobično u morskom okruženju, za njih je voda prirodno sredstvo kretanja, a ne prepreka.

Naučnici upravo toj sposobnosti pripisuju i prisustvo velikog broja divljih svinja na ostrvu Evia, jer se procenjuje da su životinje do ostrva stigle prelazeći morske puteve iz kontinentalnog dela Grčke, piše protothema.gr.