Tokom tranzita Merkura i Plutona, stavljeni smo na test i suočeni sa potrebom da promenimo svoje navike.

Za ova četiri znaka, ovaj tranzit se odnosi na prepoznavanje gde su pogrešili i na iskren trud da postanu bolji ljudi. Poruka je snažna i nikako laka, ali je važno prihvatiti je sa dostojanstvom i mudrošću.

Bik

Ponekad svi dođemo do tačke u kojoj shvatimo da smo otišli ​​predaleko ili nismo otišli ​​dovoljno daleko. Tog dana shvatamo da je promena ključ i da je moramo pokrenuti.

Kada Merkur, planeta komunikacije, u utorak napravi kvadrat sa Plutonom, informacije brzo dolaze. Imate priliku da obradite ono što naučite. Ostajete stabilni i prihvatate ono što naučite sa mirom.Čini se da se od vas traži promena. Ovaj kosmički zahtev dolazi u pravom trenutku jer i sami tražite transformaciju. Želite lični napredak — i on sada dolazi.

Vaga

Bilo je trenutaka kada niste bili otvoreni za tuđa mišljenja, ali tokom kvadrata Merkura i Plutona — slušate. Nešto što vam prijatelj kaže u utorak natera vas da razmišljate.

Ovaj proces vam pomaže da shvatite da morate nešto da promenite kod sebe. Ako to uradite, nagrade će stići.Ovaj aspekt vam pomaže da pređete sa zatvorenosti na otvoreniji način razmišljanja. Počinjete da koristite najbolje ideje ljudi oko sebe u svoju korist.

Strelac

U utorak, poruka iz univerzuma dolazi kao potreba za potpunim preispitivanjem verovanja i navika. Nešto u vašem životu više ne funkcioniše i promena je neophodna.

Želite miran život, ali se vraćate starim navikama koje vas iscrpljuju. To mora da prestane.Tokom kvadrata Merkura i Plutona, vidite problem i priznajete ga. Nakon toga, konačno ga se možete rešiti. Vreme je da krenete dalje.

Ribe

Kada univerzum želi da se probudite, šalje vam znakove kroz snove. Stoga, ne bi trebalo da vas iznenadi ako su vaši snovi neobični tokom ovog perioda.

Oduvek ste bili intuitivni, a sada je vreme da pogledate svoj život sa distance. Šta je pošlo po zlu? Šta je bilo dobro? Shvatićete da je promena neophodna za vaš duhovni i emocionalni rast. Promena dolazi i iako može biti izazovna, možete se nositi sa njom, piše Your tango.