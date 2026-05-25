Astrolog Trenton Vejn je naveo koji hroskopski znaci će imati najviše sreće u junu.

Rak

Ovo je vaš najbolji mesec u godini, Rakovi! Jupiter, planeta sreće i obilja, nastavlja svoj tranzit kroz vaš znak do 30. juna. I Venera je u Raku do 13. juna, pa su dve najpovoljnije planete u vašem znaku tokom prve polovine meseca.

Kada je Venera u našem znaku, obično se osećamo i izgledamo bolje i lakše privlačimo druge ljude, što je idealno vreme za ostvarenje želja. Nakon toga, Venera prelazi u Lava i ostaje tamo do kraja meseca, što za Raka aktivira polje novca i samopouzdanja, pa dolazi do poboljšanja finansija i samopouzdanja.

Inače, 30. juna i Jupiter prelazi u Lava, pa iako napušta vaš znak, ulazi u vašu kuću novca, donoseći mogućnost većih prihoda i finansijskog rasta. Ovo može biti i povoljan period za ljubav i romantične odnose.

Merkur ulazi u Raka 1. juna, pa komunikacija postaje važnija, a raste i potreba za druženjem i radoznalošću. Mars u Biku donosi više društvenih kontakata i umrežavanja.

Lav

Lavovi, 30. juna Jupiter ulazi u vaš znak i ostaje do jula 2027, donoseći oko 13 meseci sreće i ekspanzije u svim oblastima života. Ovo se dešava jednom u 12 godina i obično donosi velike promene i napredak.

Od 13. juna i Venera ulazi u Lava, pa sredinom meseca imate dve vrlo povoljne planete u svom znaku. To je period kada zračite, privlačite ljude i osećate se najbolje.

Sunce u Blizancima do 21. juna aktivira vaše polje prijateljstava i društvenog života, pa ste veoma aktivni i okruženi ljudima. Zatim, 28. juna juna Mars ulazi u isto to polje, pa mesec postaje još dinamičniji i društveniji.

Pun Mesec 30. juna donosi završetak meseca kroz aktivirano polje zabave, ljubavi i emocija, navode astrolozi.

Blizanci

Jupiter ostaje u vašoj drugoj kući novca do kraja meseca, što može doneti finansijski napredak i nove prilike. Ovo je poslednji period ovog ciklusa u narednih 12 godina.

Do 13. juna Venera takođe boravi u istoj oblasti, pa su finansije i samopouzdanje u fokusu. Ovo je dobro vreme za povišicu ili nove prilike. Kada Jupiter 30. juna pređe u znak lava aktiviraće se vaše polje komunikacije, učenja i kraćih putovanja, donoseći nove ideje i više društvenih kontakata.

Venera u Lavu od 13. juna dodatno pojačava društveni i komunikacijski život.

Sunce je u vašem znaku do 21. juna — srećan rođendan! Mladi Mesec 14. juna označava novi početak, dok pun Mesec 30. juna donosi pozitivan fokus na odnose i na ljubavni život.

Vodolija

Na početku meseca Jupiter je u vašoj šestoj kući rada, što donosi bolje prilike za posao i produktivnost. Uz Veneru do 13. juna, ovo je povoljan period za karijeru i eventualno povećanje prihoda.

Od 13. juna Venera prelazi u Lava i aktivira vašu kuću partnerstava, što može doneti nove veze ili poboljšanje postojećih odnosa.

Isto tako, 30. juna Jupiter prelazi u Lava, pa se u istoj oblasti odnosa otvara period sreće i širenja — bilo u ljubavi ili poslovnim partnerstvima.

Mladi Mesec 14. juna donosi mogućnost za ljubav i zabavu, dok pun Mesec 30. juna naglašava društveni život i prijateljstva, ističu astrolozi, prenosi Your tango.