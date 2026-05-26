Ponekad se sudbina ponaša previše tiho – kao da namerno pokušava da sakrije da se nešto važno sprema. Ali stare gatarke su govorile da upravo u takvim danima život neprimetno menja pravac. Utorak, 26. maj, biće ispunjen čudnim slučajnostima, neočekivanim razgovorima i unutrašnjim odlukama koje će u prvi mah delovati beznačajno. Karte govore o danu skrivenih raskrsnica. Danas nije dovoljno samo gledati – važno je i primećivati.

Bodež (21. mart – 20. april)

Očekuje vas razgovor koji dugo izbegavate. I upravo će vam on, na čudan način, doneti olakšanje. Dan pokazuje da je iskrenost strašnija od ćutanja samo do prve izgovorene rečenice.

Venac (21. april – 20. maj)

Karte vam donose redak znak sreće kroz sitnicu iz svakodnevnog života. Nešto malo iznenada će vam popraviti raspoloženje i promeniti tok dana. Ne ignorišite slučajne predloge i iznenadne ideje.

Sveća (21. maj – 20. jun)

Neko vas danas pažljivo posmatra, čak i ako to ne pokazuje. Dobar je trenutak za promišljene odluke i mirne razgovore. Previše žurbe može pokvariti lepu priliku.

Točak (21. jun – 21. jul)

Utorak bi mogao neočekivano da promeni vaše planove. Ali karte pokazuju da će odlaganje ili otkazivanje na kraju ispasti dobra stvar. Ponekad nas sudbina gotovo neprimetno skloni sa pogrešnog puta.

Zvezda (22. jul – 22. avgust)

Veoma snažan dan za inspiraciju i nova poznanstva. Čak i kratak razgovor može vam doneti ideju koja će kasnije postati mnogo važnija nego što sada deluje. Danas birajte ljude, a ne ekran.

Zvono (23. avgust – 22. septembar)

Stare gatarke ovakve dane nazivale su „šapatom upozorenja“. Obratite više pažnje na tuđa obećanja. Nije sve što lepo zvuči zaista i dobro za vas.

Novčić (23. septembar – 22. oktobar)

Sudbina kao da proverava da li ste spremni da izađete iz ustaljenog obrasca. Moguća je neočekivana prilika, ali ćete morati brzo da odlučite. Ovaj dan ne voli dugo premišljanje.

Logorska vatra (23. oktobar – 21. novembar)

Emocije će danas planuti brže nego inače, naročito u večernjim satima. Karte savetuju da ne pretvarate slučajnu raspravu u veliku dramu. Neke reči kasnije će biti teško zaboraviti.

Potkovica (22. novembar – 21. decembar)

Redak znak sreće danas ide baš vama. Utorak može doneti malo čudo: važan poziv, prijatan susret ili neverovatnu slučajnost. Najvažnije je da ne provedete ceo dan zatvoreni na jednom mestu.

Sekira (22. decembar – 20. januar)

Dan će vam pokazati koliko ste umorni od toga da sve nosite na svojim leđima. Moguće je da ćete konačno shvatiti da deo obaveza morate pustiti. Sudbina vam poručuje da kontrola nije uvek spas.

Srce (21. januar – 19. februar)

Neko će vam se danas otvoriti na potpuno neočekivan način – ne rečima, već postupkom. Karte pokazuju dan tihih emotivnih otkrića i čudnog osećaja bliskosti.

Kap (20. februar – 20. mart)

Veoma intuitivan dan. Mogući su proročki snovi, čudna sećanja ili osećaj da ste ovu situaciju već jednom proživeli. Ne pokušavajte sve da objasnite logikom – utorak će igrati po nekim drugim pravilima.