Alternativni način rendanja sira, za koji se tvrdi da je „ispravan“ jer omogućava brži proces i manje nereda, privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Među mnogim korisnicima koji dele kulinarske savete, izdvojila se Tejla, majka dvoje dece, koja je na svom TikTok profilu demonstrirala kako da poboljša tehniku rendanja sira. Tvrdila je da većina ljudi ovo obavlja na pogrešan način.

U videu, uz tekst „Ovako celog života rendam sir“, prvo je demonstrirala uobičajenu metodu - rendanje sira dok je rende u uspravnom položaju, pokretom odozgo nadole.

Zatim je objasnila da to nije najefikasniji način i predstavila alternativu koja se pokazala mnogo praktičnijom.

Umesto uspravnog položaja, položila je rende horizontalno na podlogu. Držeći ga za dršku, počela je da renda sir, a sam proces joj se činio stabilnijim i sigurnijim. Ova metoda joj je omogućila da primetno brže i sa manje nereda renda sir.

„Mnogo je lakše, a rendani sir se skuplja u sredini, pa ga je lakše pomerati“, objasnila je u videu, prenosi Mirror.

Korisnici su istakli da su tek sada saznali za ovaj trik.

„Zašto ranije nisam znala za ovo?“, napisala je jedna osoba. Drugi korisnik je komentarisao: „Sutra punim 27 godina, a nikada nisam čula za ovo.“

Neki korisnici su takođe podelili svoje savete za lakše rendanje sira. Jedan je predložio: „Ja rendam sir na višenamenskom rendetu, jedna oštrica radi savršeno.“ Drugi je pomenuo praktičnost posude sa poklopcem na koji se stavlja riba, što omogućava da se sir direktno izbaci u posudu.