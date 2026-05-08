Dvoje penzionera iz Hrvatske ostalo je bez ukupno 17.700 evra nakon što su naseli na internet prevare povezane sa lažnim ulaganjima u kriptovalute i izmišljenim novčanim nagradama, saopštila je PU ličko-senjska.

Najveću štetu pretrpela je 71-godišnja žena iz Gospića kojoj su prevaranti uspeli da isprazne račun i uzmu čak 17.000 evra.

Obećali joj zaradu, pa joj uzeli sav novac

Kako je prijavila policiji, žena je stupila u kontakt sa nepoznatom osobom koja ju je ubedila da je ostvarila veliku dobit ulaganjem u kriptovalute.

Da bi joj navodna zarada bila isplaćena, rečeno joj je da instalira određenu aplikaciju i dostavi lične podatke.

Nedugo zatim sa njenog bankovnog računa nestalo je čak 17.000 evra.

Muškarcu uzeli novac zbog „nagrade“

Istog dana policiji u Senju obratio se i 69-godišnjak koji je takođe postao žrtva prevare.

Njega je nepoznata osoba kontaktirala uz tvrdnju da je osvojio novčanu nagradu.

Kako bi mu navodni dobitak bio isplaćen, traženi su mu lični podaci, nakon čega je sa njegovog računa skinuto 700 evra.

Policija upozorava građane

Policija je nakon novih slučajeva prevare apelovala na građane da budu posebno oprezni prilikom internet kupovine, ulaganja i komunikacije sa nepoznatim osobama.

Građanima se savetuje da nikada ne dele:

CVC/CVV broj sa poleđine kartice

PIN kodove i lozinke za elektronsko bankarstvo

podatke sa kartica nepoznatim osobama

pristup aplikacijama za daljinsko upravljanje telefonom ili računarom

Takođe upozoravaju da za uplatu novca na račun kupcu treba poslati samo IBAN broj i osnovne podatke, ali nikako sigurnosne kodove i lozinke.

Poseban oprez zbog kriptovaluta

Policija posebno upozorava na oglase i poruke koje obećavaju ogromnu zaradu kroz ulaganja u kriptovalute, akcije, plemenite metale ili druge finansijske proizvode.

– Pre bilo kakvog ulaganja ili davanja novca nepoznatim osobama, potrebno je potražiti nepristrasan finansijski savet i obaviti detaljne provere – navodi policija.