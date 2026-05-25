Danas su rafovi u supermarketima puni čokolada, gumenih bombona i čipsa u bezbroj varijanti ukusa. Ipak, mnogi će se složiti da nijedan savremeni slatkiš ne može da zameni onaj poseban osećaj iz detinjstva kada ste sa nekoliko dinara u džepu trčali do trafike po svoju omiljenu poslasticu.

Upravo ti slatkiši danas su postali simbol jednog vremena i snažan okidač nostalgije za odrastanjem u osamdesetim i devedesetim godinama.

1. Žvake u obliku cigareta

Jedan od najupečatljivijih slatkiša bile su žvake u pakovanju koje je imitiralo kutiju cigareta.

Deca su ih „pušila“, glumeći odrasle, dok je sama žvaka brzo gubila ukus – ali to tada nikome nije smetalo.

2. Pucketava čokolada

Pucketava čokolada, poznata i po brendu „Pucko“, bila je pravi mali hit.

U ustima je stvarala karakteristično pucketanje zahvaljujući specijalnim granulama, što je za mnoge bio potpuno novi i zabavan doživljaj jedenja čokolade.

3. Krem u kantici sa vevericom

Krem u prepoznatljivoj kantici sa nacrtanom vevericom bio je nezaobilazan u mnogim domaćinstvima.

Nije se jeo samo zbog ukusa – često je bio povod za „borbu“ oko toga ko će dobiti omiljeni, svetli deo, dok se prazna ambalaža kasnije koristila u kuhinji.

4. Sok u trouglastom tetrapaku

Trouglasti tetrapak sokovi i jogurti obeležili su školske odmore i dečje rođendane.

Iako praktični, imali su jednu „muku“ – probijanje slamčice često je završavalo prosipanjem, pa su oni koji su uspeli da otvore pakovanje bez nezgoda smatrani pravim majstorima.

5. Snoopy čokoladice i žvake u tubi

Male čokoladice sa likom Snupija bile su jednostavne, ali omiljene, dok su žvake u tubi donosile potpuno drugačije iskustvo – istiskivanje smese koja bi se tek kasnije pretvarala u klasičnu žvaku.

Slatkiši koji su bili više od hrane

Ovi slatkiši danas možda deluju jednostavno, ali za generacije koje su uz njih odrastale predstavljaju mnogo više od ukusa – deo su uspomena na detinjstvo, bezbrižnost i vremena kada su male stvari donosile najveću radost.

