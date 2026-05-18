Četka za WC šolju ima jedan od najnezahvalnijih zadataka u kupatilu, pa nije iznenađenje što vrlo brzo može postati leglo bakterija, čak i kada se koristi uz sredstva za čišćenje toaleta.

Redovno i temeljno održavanje može produžiti njen vek trajanja, ali stručnjaci ipak preporučuju zamenu najmanje jednom godišnje, a idealno na svakih šest meseci ili čak ranije.

Koliko često treba menjati četku za WC?

Ako četku samo povremeno ispirate, bez detaljne dezinfekcije, preporuka je da je menjate na svaka tri meseca. Bakterije se u tom slučaju brzo zadržavaju u vlaknima i držaču, pa se pri svakoj upotrebi ponovo prenose na površinu WC šolje.

U domaćinstvima gde više ljudi koristi isto kupatilo, kao i tamo gde žive osobe sa oslabljenim imunitetom, četku bi trebalo menjati još češće.

S druge strane, pravilno održavanje može značajno produžiti njen vek. Ako se četka nakon svake upotrebe dobro ispere i dezinfikuje barem jednom nedeljno, može trajati između šest i dvanaest meseci.

Znaci da je vreme za novu četku

Istrošena vlakna – ako su vlakna savijena, raširena ili deformisana, četka više ne čisti efikasno.

Kako pravilno čistiti četku za WC

Temeljno čišćenje preporučuje se najmanje jednom nedeljno, a postoji nekoliko efikasnih načina:

Varikina i topla voda – potopite četku i držač u mešavinu tople vode i izbeljivača najmanje sat vremena, zatim dobro isperite i osušite.

Važno je redovno čistiti i držač četke, jer se upravo na njegovom dnu najčešće zadržavaju voda, bakterije i neprijatni mirisi.

Važno upozorenje

Nikada nemojte mešati varikinu i sirće, jer njihova kombinacija stvara toksičan gas hlora koji može biti veoma opasan u zatvorenom prostoru.

Koja četka je najbolji izbor?

Silikonske četke smatraju se higijenskijim od klasičnih plastičnih ili najlonskih modela. Silikon ne upija bakterije i nečistoće, brže se suši i otporniji je na jaka sredstva za dezinfekciju, zbog čega predstavlja praktičniji i dugotrajniji izbor za održavanje toaleta.