Jedna neobična priča sa društvene mreže Redit ponovo je otvorila pitanje koliko daleko internet prevare mogu da odu kada ciljaju emocije, usamljenost i želju za ljubavlju.

Korisnik iz Njujorka zatražio je savet nakon što je, prema njegovim tvrdnjama, njegova 53-godišnja majka poverovala da je u emotivnoj vezi sa Baronom Trampom, najmlađim sinom Donalda Trampa.

Navodni „Baron“ kontaktirao ju je preko društvenih mreža, a žena je, kako tvrdi njeno dete, verovala da razgovara sa pravom osobom.

Porodica u početku mislila da je konačno srećna

Autor objave naveo je da njegova majka više od dve decenije nije bila u vezi, pa je porodica u početku reagovala sa radoznalošću kada je pomenula novog partnera.

Međutim, situacija je ubrzo postala zabrinjavajuća kada je otkrila da tvrdi kako razgovara upravo sa Baronom Trampom.

Kada su je pitali da li joj je navodni partner tražio novac, u početku nije želela direktno da odgovori. Umesto toga, govorila je o planovima za zajedničku budućnost, venčanje i obećanom nasledstvu.

Tek kasnije je priznala da joj je osoba koja se predstavlja kao Baron navodno tražila 75.000 dolara, uz objašnjenje da mu je novac trenutno „blokiran u akcijama“.

Stručnjaci upozoravaju na emotivne prevare

Internet prevare ovog tipa poznate su kao „romance scam“ prevare i često ciljaju ljude koji prolaze kroz usamljenost ili emotivno težak period.

Prevaranti najčešće grade poverenje kroz dužu komunikaciju, obećavaju zajedničku budućnost i tek kasnije traže novac pod različitim izgovorima.

U komentarima objave mnogi korisnici su podelili slična iskustva svojih porodica, naglašavajući da žrtve ovakvih prevara često nisu naivne ili nesposobne, već emocionalno ranjive.

Porodica pokušava da spreči finansijsku štetu

Autor objave naveo je da njegova majka nema dijagnozu demencije niti poznate kognitivne probleme, već da je godinama želela stabilnu emotivnu vezu nakon loših iskustava iz prošlosti.

Korisnici društvenih mreža savetovali su mu da što pre proveri da li je novac već poslat, kontaktira banku i po potrebi uključi policiju ili pravne stručnjake.

Stručnjaci upozoravaju da su ovakve prevare danas sve sofisticiranije i da prevaranti često koriste lažne profile poznatih osoba kako bi lakše stekli poverenje žrtava.