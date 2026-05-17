Radio se o 3 mala medveda koji opušteno šetaju po šatoru.

Preslatki su i neodoljivi. Autor videa Kiril Potapov, snimio je čitavu porodicu medveda. Na simpatičnom snimku se vidi kako mu se prilikom ulaska u šator zaglavila noga pa je medved imao potreškoće da dođe do Kirila. Čim je medved uspeo da uđe, Rus je počeo da ga mazi.

Inače, čak tri mala medveda su našla sklonište u šatoru Rusa, koji je, sudeći po objavama na njegovim društvenim mrežama, ljubitelj divljih životinja. Sprijateljio se sa medvedima i redovno objavljuje slike na kojima provodi dane sa njima.On često objavljuje svoje snimke iz divlje prirode. Opušteno se igra sa medvedim ai snima ih i proučava u njihovom prirodnom staništu.

Video u kom je ugostio male medvede u svom šatoru je oduševio je mnoge i imao mnogo lajkova i komentara.

"Hranite ih, mazite ih, igrajte se sa njima i uživajte u prirodi zajedno", "Tako su slatki, ne mogu a da vam se ne svide", "Apsolutno prelepo", "Gde im je mama?", bili su samo neki od komentara.



