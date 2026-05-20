Jedna obična kafa i usput kupljena srećka pretvorili su se u dan koji će žena iz Splita pamtiti do kraja života. U igri „Srećni broj” osvojila je džekpot od čak 100.000 evra, a vest je brzo privukla pažnju javnosti u Hrvatskoj.

Dobitnica je prošle nedelje stigla na glavnu blagajnu Hrvatske lutrije u Zagrebu kako bi preuzela osvojeni novac, a otkrila je da inače povremeno kupi po koju srećku dok sedi na kafi sa prijateljicama.

Jedan broj doneo veliki dobitak

Kako prenosi Hrvatska lutrija, ovog puta privukla ju je humanitarna priča iza igre „Srećni broj”.

Prodavačica joj je objasnila da deo svake uplate ide za Kliniku za dječje bolesti Zagreb, poznatiju kao Klaićeva bolnica, nakon čega je odlučila da uplati nekoliko listića.

Upravo jedan od njih doneo joj je glavnu nagradu od 100 hiljada evra.

„Objasnile su mi da svaka uplata ide za Klaićevu — i tu sam se odlučila”, ispričala je dobitnica.

Dodala je i da joj se dopala jednostavnost same igre, jer se izvlači samo jedan broj.

Vest je prvo podelila sa suprugom

Srećna dobitnica kaže da je ogromnu vest za sada podelila samo sa suprugom, sa kojim će zajedno odlučiti kako da iskoriste osvojeni novac.

Kako ističe, ne žele da donose odluke na brzinu, već planiraju da sve pažljivo razmotre.

Humanitarna igra sa velikim dobitkom

„Srećni broj” je humanitarna igra Hrvatske lutrije kroz koju se deo svake uplate donira Klaićevoj bolnici, jednoj od najvećih dečjih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj.

Ova priča još jednom je pokazala kako obična, spontana odluka ponekad može potpuno promeniti nečiji život.