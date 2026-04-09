Fotografija je postala viralna zbog brojnih reakcija.

Na slici je Kristina Koh (47) obučena u NASA odelo sa kratkim rukavima i drži Nikon fotoaparat dok pokušava da snimi svoju okolinu iz letelice Orion. Prizor njenih mišićavih ruku postao je viralan društvenim mrežama.

Ubrzo su usledili mnogi komentari. „Ona je moja simpatija!“, odgovorio je jedan, dok je drugi kratko dodao: „Izvajana je“. Komentari poput „Pogledajte te ruke, bože moj“ i „Ne preskače trening ruku“ nastavili su da se nižu, a neki su priznali da su ostali bez reči.

Inače, Kristina Koh je astronautkinja, specijalista misije odgovorna za testiranje kritičnih sistema za održavanje života, navigaciju i komunikaciju za Artemis II, piše Bored Panda.

Koh je deo NASA-ine tekuće ekspedicije Artemis II zajedno sa svojim kolegama Ridom Vajzmanom, Viktorom Gloverom i Džeremijem Hansenom. Misija, pokrenuta 1. aprila, označava povratak ljudi u okolinu Meseca po prvi put od putovanja Apolo 17 1972. godine.

Njena impresivna fizička spremnost nije iznenađujuća. U njenoj biografiji je navedeno da je odrasla je provodeći leta na porodičnoj farmi u Mičigenu, gde je razvila strast prema napornom radu i izazovima.

Njeni hobiji uključuju surfovanje, penjanje po stenama, društveno koristan rad, trčanje, jogu, planinarenje, fotografiju i putovanja. Čak i dok je u svemirskoj letelici Orion, Koh održava strog režim vežbanja. Mala kapsula je opremljena posebnim uređajem sa zamajcem, uređajem sa sistemom zasnovanim na kablu koji vam omogućava da izvodite vežbe poput veslanja i vežbe otpora poput čučnjeva i mrtvog dizanja.