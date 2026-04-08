Snimak, za koji se tvrdi da je nastao u Meksiku, prikazuje bizaran incident neposredno pre sahrane i pokrenuo je lavinu komentara na internetu.

Na snimku se vide dve žene koje se sukobljavaju pored kovčega, uz tvrdnje da su obe bile u romantičnoj vezi sa preminulim muškarcem. Dramatična scena dodatno eskalira u trenutku kada poklopac kovčega zamalo pada na pod, dok jedan od prisutnih pokušava da smiri situaciju.

Ovaj neobičan događaj brzo je postao viralan video, a reakcije korisnika društvenih mreža bile su podeljene. Dok su neki komentarisali sa dozom humora i sarkazma, drugi su isticali koliko je cela situacija tužna i neprijatna. Jedan od komentara koji se posebno izdvojio bio je: „Skoro su ga ponovo ubile“, dok je drugi korisnik napisao: „Boriti se oko mrtve osobe je zaista tužno“.

Vest o ovom incidentu preneo je i Daily Star, dodatno podižući interesovanje javnosti.

Ipak, veliki broj korisnika izražava sumnju u autentičnost snimka. Mnogi veruju da je video zapravo proizvod veštačke inteligencije, odnosno da je kreiran uz pomoć AI tehnologije kako bi izgledao potpuno realistično, iako je u potpunosti izmišljen.

Ova situacija ponovo otvara važno pitanje: koliko možemo verovati sadržaju koji vidimo na internetu? Razvoj moderne tehnologije sve više briše granicu između stvarnosti i fikcije, što može dovesti do širenja dezinformacija i manipulacije javnim mnjenjem.

Šta vi mislite – da li je ovaj viralni snimak stvaran ili je reč o AI generisanom sadržaju?

