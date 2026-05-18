Sa dolaskom toplijih dana sve češće se dešava da se zmije pojave u dvorištima, baštama i blizu kuća. Stručnjaci upozoravaju da određeni mirisi i uslovi u dvorištu mogu ozbiljno privući ove gmizavce, zbog čega je važno na vreme reagovati.

Stručnjak za kontrolu štetočina A. H. Dejvid objasnio je da zmije koriste posebno čulo kojim „osete“ mirise i tragove plena, pa lako pronalaze mesta gde ima hrane ili zaklona.

Šta najviše privlači zmije?

Ptičja gnezda i izmet

Miris ptica, njihovih jaja i gnezda može privući pojedine vrste zmija. Problem dodatno prave hranilice i pojilice za ptice jer privlače i glodare, koji su zmijama čest plen.

Izmet i tragovi glodara

Čak i ako ne vidite miševe ili pacove, njihov izmet i urin mogu biti dovoljan signal zmijama da se u blizini nalazi hrana.

Zato stručnjaci savetuju redovno čišćenje dvorišta, podruma i ostava, kao i uklanjanje izvora hrane za glodare.

Ribe i žabe u dvorištu

Ako imate ribnjak, jezerce ili vodene površine u dvorištu, to može privući zmije koje se hrane žabama i ribom.

Preporučuje se postavljanje prirodnih sredstava za odbijanje zmija oko vode.

Miris drugih zmija

Tokom perioda parenja zmije mogu privlačiti jedna drugu pomoću feromona, pa ako se jedna pojavi u blizini kuće, moguće je da će doći i druge.

Kako da zaštitite dvorište?

Stručnjaci preporučuju:

redovno košenje trave

uklanjanje gustog rastinja

sklanjanje kamenja, drva i gomila otpada

kontrolu glodara i insekata

korišćenje sredstava za odbijanje zmija

Kao prirodna sredstva koja mogu pomoći najčešće se pominju:

cimet

limunska trava

neven

soda bikarbona

pelin

naftalin

Stručnjaci naglašavaju da je preventiva najvažnija i da uredno dvorište značajno smanjuje šansu da se zmije zadrže blizu kuće.