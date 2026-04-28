Mnogi ljudi tada traže efikasne načine da zaštite svoje dvorište, baštu ili okućnicu od ovih gmizavaca. Dobra vest je da postoji jednostavno i pristupačno rešenje koje preporučuju stručnjaci – upotreba naftalina.

Zmije imaju izuzetno razvijeno čulo mirisa i veoma su osetljive na određene hemijske supstance. Upravo zbog toga, jak miris naftalina deluje kao prirodni repelent i može ih držati podalje od prostora gde boravite. Ova metoda se često koristi u ruralnim sredinama, ali i u vikend naseljima gde su susreti sa zmijama češći.

Upotreba je vrlo jednostavna

Za primenu ovog trika nije vam potrebno ništa komplikovano. Dovoljno je da uzmete nekoliko kuglica naftalina i postavite ih na mesta gde postoji veća verovatnoća da se zmije pojave – oko temelja kuće, u dvorištu, pored ograda ili u blizini šupe i drvarnice.

Kako bi efekat bio dugotrajniji, preporučuje se da se naftalin zaštiti od kiše. Najjednostavniji način je da isečete plastičnu flašu i njome prekrijete kuglice koje su blago izdignute od zemlje. Na taj način sprečavate da voda ispere miris, a istovremeno omogućavate da se on širi u okolini.

Zašto ova metoda deluje?

Miris naftalina zmije osećaju na velikoj udaljenosti i instinktivno ga izbegavaju. Zbog toga se neće zadržavati u prostoru gde je prisutan, što ga čini praktičnim rešenjem za preventivnu zaštitu.

Dodatni saveti za sigurnost

Pored naftalina, važno je održavati dvorište urednim – redovno kosite travu, uklanjajte gomile drva i otpada, jer takva mesta predstavljaju idealno sklonište za zmije.