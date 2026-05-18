U srcu Njujorka dvojica američkih influensera odlučila su da po prvi put probaju srpsku hranu i otkriju zašto Balkanci toliko hvale svoje specijalitete. Za autentično iskustvo izabrali su Kafana, restoran poznat po tradicionalnoj balkanskoj atmosferi i jelima.

Snimak njihove gastronomske avanture objavljen je na TikTok profilu „tastebuds_nyc“, gde je brzo privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža.

Rakija, „živeli“ i pravo balkansko gostoprimstvo

Kroz celo veče influensere je vodio konobar Srđan, koji ih je upoznavao sa srpskim običajima, hranom i izrazima. Veče je počelo tradicionalno — uz rakiju i vino.

Na samom početku pokušavali su da nauče kako se pravilno nazdravlja na srpskom, pa se restoranom ubrzo čulo glasno „Živeli!“.

Kajmak ih potpuno osvojio

Prvo veliko iznenađenje za Amerikance bio je kajmak, koji su probali prvi put u životu.

Uz srpsku salatu, pitu sa spanaćem i bogatu mesnu platu, njihovo oduševljenje je raslo iz minuta u minut. Posebno su uživali u kombinaciji tople pite i kajmaka, pa je jedan od njih priznao:

„Ovo je razlog zašto svi pričaju o balkanskoj hrani.“

Srđan im je objasnio i koliko je kajmak važan deo domaće kuhinje:

„Kajmak je svuda. To je najbolja stvar na svetu.“

Veče koje je trajalo satima

Osim hrane, influenseri su uživali i u učenju srpskih reči, pa su tokom večeri više puta ponavljali „hvala ti“, pokušavajući da savladaju izgovor.

Druženje je trajalo mnogo duže od obične večere. Uz pivo i palačinke sa orasima i čokoladom razgovarali su o životu u Njujorku, NBA ligi i Nikoli Jokiću.

Na kraju videa priznali su da su u restoranu proveli skoro pet sati:

„Mislim da smo ovde već pet sati i još pijemo.“

„Srpska hrana je bila neverovatna“

Kulinarska avantura završila se jasnim zaključkom koji je posebno oduševio Balkance na društvenim mrežama:

„Srpska hrana je bila neverovatna.“

Video je ubrzo postao viralan, a mnogi korisnici pohvalili su njihovu otvorenost prema novim ukusima i činjenicu da su usred Njujorka doživeli pravi duh balkanske kafane.