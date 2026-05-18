Olja Bećković u svojoj emisiji Utisak nedelje ismejala je blokadere. Usred emisije im se smejala uz pitanje: "Čekajte bre, gde ste vi pobedili?!"

Olja: "Odakle vam ideja da pobeđujete i u ovim uslovima?"

​Jovan Mišeljić - blokader sa Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu: "Mislite, kako smo se usudili da pobedimo?"

​Voditeljka: "Čekajte, gde ste pobedili?"

​Blokader: "Gde smo pobedili? Pobedili smo u velikom broju studentskih parlamenata po Srbiji. Oslobodili smo Lekarsku komoru, oslobodili smo advokatske komore po Srbiji. I jako bitno, 7. juna se održavaju izbori za Komoru medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, gde isto planiramo da pobedimo, kao što smo u prethodnim komorama."

