Olja Bećković u svojoj emisiji Utisak nedelje ismejala je blokadere. Usred emisije im se smejala uz pitanje: "Čekajte bre, gde ste vi pobedili?!"
Olja: "Odakle vam ideja da pobeđujete i u ovim uslovima?"
Jovan Mišeljić - blokader sa Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu: "Mislite, kako smo se usudili da pobedimo?"
Voditeljka: "Čekajte, gde ste pobedili?"
Blokader: "Gde smo pobedili? Pobedili smo u velikom broju studentskih parlamenata po Srbiji. Oslobodili smo Lekarsku komoru, oslobodili smo advokatske komore po Srbiji. I jako bitno, 7. juna se održavaju izbori za Komoru medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, gde isto planiramo da pobedimo, kao što smo u prethodnim komorama."
