Iako deluje da bez klime nema pomoći, postoji jednostavan i jeftin trik koji može napraviti veliku razliku.

Stručnjaci savetuju da tokom toplih dana po prostoriji rasporedite činije sa hladnom vodom, posebno na prozorske daske ili mesta gde ima strujanja vazduha. Ova metoda može pomoći da se prostor prirodno rashladi, bez dodatnih troškova za struju.

Princip je vrlo jednostavan – voda upija toplotu iz vazduha i postepeno isparava, čime snižava temperaturu u prostoriji. Ako u činiju dodate i led, efekat hlađenja biće još jači.

Još bolji rezultat možete postići ako činiju postavite blizu otvorenog prozora ili ispred ventilatora. Vazduh koji prelazi preko hladne površine dodatno se hladi i širi po prostoriji, stvarajući osećaj svežine, gotovo kao improvizovani klima-uređaj.

Ovaj trik je posebno koristan u stanovima i kućama koje zadržavaju toplotu, jer omogućava postepeno i prirodno rashlađivanje prostora. Iako neće u potpunosti zameniti klimu, može značajno poboljšati osećaj boravka tokom vrelih dana.

Ako tražite brz, jednostavan i pristupačan način da se rashladite, činija sa hladnom vodom može biti pravo rešenje. Ponekad su najjednostavniji trikovi upravo oni koji daju najbolje rezultate.