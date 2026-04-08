Na prvi pogled, beli zid može izgledati savršeno, ali to ne znači da je unutrašnjost zida zdrava. U mnogim domovima znakovi vlage i oštećenja ostaju neprimećeni dok problem ne postane ozbiljan.

Zbog toga sve više domaćinstava primenjuje jednostavan trik koji ne zahteva složene alate, a pomaže da se rano otkrije potencijalni problem – test sa aluminijumskom folijom. Iako deluje kao kućni trik, ova metoda ima naučnu logiku koju koriste stručnjaci za građevinu i arhitekturu.

Aluminijumska folija na belom zidu – šta otkriva

Ova metoda omogućava otkrivanje unutrašnje vlage u zidovima. Folija funkcioniše kao privremena barijera koja blokira prolazak vazduha i sprečava isparavanje na određenom delu zida. Nakon 24 do 48 sati, prisustvo kapljica ili mrlja na unutrašnjoj strani folije ukazuje da vlaga dolazi iz samog zida – što može biti posledica curenja, strukturnih problema ili nakupljanja vode u materijalima.

Ako folija ostane suva, uzrok problema je verovatno kondenzacija iz okoline, što se često dešava u kuhinjama ili kupatilima zbog nedostatka ventilacije.

Kako pravilno uraditi test

Očistite deo zida suvom krpom, vodeći računa da nema prethodne vlage. Zalepite komad aluminijumske folije preko površine koju želite da testirate. Folija treba da bude veća od zone analize, a ivice dobro zalepljene jakom lepljivom trakom. Ostavite foliju između 24 i 48 sati bez diranja. Nakon uklanjanja, obratite pažnju na pokazatelje: Kapljice vode ili mrlje – vlaga unutar zida

– vlaga unutar zida Izcveta – moguća infiltracija ili strukturno oštećenje

– moguća infiltracija ili strukturno oštećenje Suva folija – problem je kondenzacija iz okoline

– problem je kondenzacija iz okoline Mirisi ili vidljiva buđ – preporučuje se profesionalna procena

Kada je test posebno koristan

u starim kućama

na zidovima sa oštećenom bojom

u zonama gde postoji sumnja na vlagu ili curenje

Iako ne zamenjuje tehničku inspekciju, test sa aluminijumskom folijom je praktičan i jednostavan način da se otkrije problem pre nego što postane ozbiljan, čime se štede vreme i novac na kasnijim popravkama.