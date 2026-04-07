U cilju povećanja bezbednosti i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, nadležni organi u Sjedinjenim Američkim Državama dodatno su pojasnili pravila prvenstva prolaza na T-raskrsnicama, posebno u situacijama kada učestvuje više vozila iz različitih smerova.

Prema važećim saobraćajnim pravilima, u konkretnoj situaciji ispravan redosled prolaska je: prvo vozilo B, zatim vozilo A, dok vozilo C prolazi poslednje.

Vozilo B ima prvenstvo jer se kreće pravo putem koji se nastavlja i nije ograničeno signalizacijom. Vozilo C, iako se nalazi na glavnom putu, mora da ustupi prvenstvo vozilu koje dolazi iz suprotnog smera i nastavlja pravo – odnosno vozilu B – pre nego što skrene ulevo.

Glavni i sporedni put

Ključni element u ovoj situaciji je saobraćajni znak „STOP“, koji važi za vozilo A na sporednom putu.

Prema takozvanom „apsolutnom pravilu“ na T-raskrsnicama, sva vozila koja dolaze sa sporednog puta dužna su da ustupe prvenstvo svim vozilima na glavnom putu, bez obzira na to da li ta vozila nastavljaju pravo ili skreću.

To znači da vozilo A mora da ostane zaustavljeno dok vozila B i C bezbedno ne prođu raskrsnicu.

Stručnjaci posebno ističu značaj poštovanja hijerarhije „pravo, pa desno, pa levo“, koja predstavlja osnovno pravilo u ovakvim situacijama i značajno doprinosi sprečavanju sudara.

Pravilo desne strane

U većini evropskih zemalja, uključujući Srbiju, prvenstvo prolaza na raskrsnicama bez signalizacije zasniva se na pravilu desne strane – vozilo koje dolazi s desne ima prednost.

Međutim, kada postoje saobraćajni znakovi, pravila su precizno definisana. Znak „STOP“ zahteva potpuno zaustavljanje i propuštanje svih vozila na putu sa prvenstvom, dok znak „ustupi prvenstvo“ nalaže propuštanje vozila koja se kreću putem sa kontinuitetom.

Kod T-raskrsnica ovo pravilo je posebno jasno: vozila sa sporednog puta moraju propustiti sva vozila na glavnom putu, bez obzira na pravac njihovog kretanja.

Ova pravila, zajedno sa hijerarhijom kretanja, ključna su za bezbedan i protočan saobraćaj na raskrsnicama.