Na osnovu analize drevnog kutnjaka pronađenog u Sibiru, tim naučnika iz Rusije i Sjedinjenih Država došao je do zaključka da su neandertalci mogli da obavljaju primitivne stomatološke zahvate.

Neandertalci koristili kamene alate za bušenje

Prema studiji koju je preneo časopis Science News, istraživači veruju da postoje indikacije da su neandertalci koristili kamene alate za bušenje oštećenih zuba, verovatno u pokušaju da ublaže bol.

„Otkriće drevnog ljudskog kutnjaka sugeriše da su neandertalci ponekad bušili bolesne zube kamenim alatima, što ukazuje da su možda bili svesni mogućnosti ublažavanja jake zubobolje takvim tretmanom“, navodi se u izveštaju.

Pronađeni zub star je 59.000 godina

Zub star oko 59.000 godina pronađen je 1983. godine u pećini Čagirskaja na Altajskim planinama u Sibiru i smatra se jednim od najstarijih dokaza o mogućim stomatološkim intervencijama hominida.

Istraživači su naveli da kutnjak pokazuje veliku rupu koja se proteže od žvakaće površine do pulpne komore, što ukazuje na namernu akciju, a ne na prirodno oštećenje.

Antropolog sa Univerziteta u Arizoni, Džon Olsen, procenjuje da nalaz ukazuje na visok nivo manuelne spretnosti i kognitivnih sposobnosti potrebnih za izvođenje takvih intervencija.

Nije jasno da li se radilo o samolečenju ili o stomatologiji koju je izvela druga osoba. Uprkos tome, „to sugeriše da koreni invazivne medicine i hirurgije ne pripadaju isključivo Homo sapiensu, već su deo šireg nasleđa koje delimo sa našim najbližim rođacima“, rekao je Gregorio Oksilija, stomatološki antropolog na Slobodnom mediteranskom univerzitetu u Italiji.

Otkriće koje menja znanje o evoluciji

Najstariji dokazi o tome da naša vrsta, Homo sapiens, leči karijes datiraju iz perioda pre otprilike 14.000 godina na teritoriji današnje Italije.

Pomeranjem datuma namerne stomatologije za oko 45.000 godina, ovo novo otkriće „fundamentalno menja naše razumevanje evolucije ljudske zdravstvene zaštite“, rekla je Oksilija, koja je bila prvi autor studije koja je detaljno opisala otkriće staro 14.000 godina, prenosi Live Science.