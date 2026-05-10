- Nekoliko provera u hotelskoj sobi može biti veoma korisno, rekla je sobarica Natali Brukson.

Kako proveriti krevete u hotelskoj sobi?

Tridesetsedmogodišnjakinja, koja godinama radi u ugostiteljstvu, rekla je da je bila „zapanjena“ kada je otkrila koliko se malo pažnje posvećuje stenicama. Prema njenim rečima, u hotelskom lancu u kojem je radila, u samo 10% soba je provereno da li ima stenica.

„Ako ste mislili da se ovi mali insekti redovno proveravaju u hotelskim sobama, pogrešili ste“, rekla je.

Natali je savetovala gostima da sami obave dužnu pažnju pre nego što se smeste. Da bi otkrili stenice, preporučila je pregled šavova dušeka i dugmadi, jer se tu najčešće kriju i polažu jaja. Male mrlje od krvi na čaršavima takođe mogu ukazivati na njihovo prisustvo, upozorila je.

Standardne preporuke uključuju proveru skrivenih i zatvorenih područja kao što su šavovi i etikete dušeka, spojevi kreveta, uzglavlja (napred i pozadi), prostor iza noćnih stočića, pukotine u zidovima i oko utičnica ili ramova za slike.

Kod ozbiljnijih zaraza, može se osetiti i buđav, zagušljiv miris sličan mokrim peškirima.

Proverite i dušek na hotelskom krevetu

Natali je takođe otkrila da postoji „još jedna ključna provera“.

„Kada vidite otisak tela na dušeku koji pokazuje da se prethodni gost mnogo znojio, znate da ne bi trebalo da spavate na tom krevetu bez dodatne zaštitne navlake. To je još jedna stvar koju uvek proveravam“, rekla je.

Takođe je upozorila da gosti treba da razmisle pre nego što koriste dekorativne jastuke, jer iako izgledaju čisto, retko se peru.

Isto važi i za čaše u sobi - treba ih dobro oprati pre upotrebe, piše Express.