Umesto traženog britanskog ratnog broda, pronađena je olupina gusarskog broda – jedno od najvažnijih arheoloških otkrića u ovom regionu.

Kako je otkriven gusarski brod

Još 2005. godine, tim kompanije „Odyssey Marine Exploration“ istraživao je morsko dno u potrazi za brodom HMS Sussex, koji je nestao krajem 17. veka. Umesto toga, kamere su zabeležile neobičan prizor – topove, teleskop i razbacane predmete iz različitih delova sveta.

Tek kasnije je utvrđeno da je reč o gusarskom brodu iz Alžira, prvom takve vrste identifikovanom u ovom delu Sredozemlja.

Mali brod sa velikom vatrenom moći

Olupina pripada brodu tipa tartana, dugom oko 13 metara. Ovi brodovi bili su brzi i pokretni, ali i vešto maskirani – često su ličili na ribarske ili trgovačke brodove.

Ipak, ono što se nalazilo ispod palube otkriva pravu namenu:

četiri velika topa

deset okretnih topova

oružje za dvadesetak članova posade

Ova kombinacija jasno ukazuje da je brod korišćen za napade i pljačku.

Bogat plen sa tri kontinenta

Na morskom dnu pronađeni su brojni predmeti koji svedoče o gusarskom načinu života:

staklene boce iz Evrope

keramika iz Osmanskog carstva

teleskop, retka tehnologija iz 18. veka

Zanimljivo je da su pronađeni i svakodnevni predmeti iz Alžira, što sugeriše da je posada koristila ovu opremu kako bi izgledala kao obični trgovci.

Ko su bili berberski gusari

Berberski gusari predstavljali su ozbiljnu pretnju evropskim državama između 16. i 19. veka. Za razliku od poznatih karipskih pirata, oni nisu napadali samo brodove, već i obalne gradove i sela.

Njihove aktivnosti uključivale su:

pljačku trgovačkih brodova

otmicu ljudi radi otkupa ili ropstva

napade na obalne zajednice

Zbog toga su bili jedan od najvećih strahova pomoraca tog vremena.

Kako je brod potonuo

Pretpostavlja se da je brod potonuo oko 1760. godine, najverovatnije zbog iznenadne oluje. Pronađeni predmeti, poput boca i keramike, potvrđuju taj vremenski okvir.

Zašto je olupina toliko dobro očuvana

Velika dubina na kojoj je brod pronađen odigrala je ključnu ulogu u očuvanju. Donji deo trupa ostao je netaknut jer je bio zaštićen sedimentom, dok su gornji delovi propali pod uticajem morskih organizama.

Zbog nepristupačnosti lokacije:

nije bilo ribarskih mreža

nije bilo ronilačkih intervencija

Olupina je ostala gotovo netaknuta više od dva i po veka.

Zašto je ovo otkriće važno

Ovaj gusarski brod predstavlja retko svedočanstvo o jednom opasnom periodu pomorske istorije. Istraživači veruju da se veliki deo broda i dalje nalazi ispod peska, što ostavlja prostor za nova otkrića u budućnosti.

Ovo arheološko otkriće pruža jedinstven uvid u vreme kada su gusari vladali Sredozemnim morem i kada je svako putovanje morem nosilo ozbiljan rizik.