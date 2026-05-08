Podne pločice, koje su decenijama bile standard u uređenju enterijera, mogle bi u budućnosti da dobiju ozbiljnu konkurenciju zahvaljujući novoj generaciji ultra tankih podnih obloga. Reč je o sistemima debljine svega oko dva milimetra koji omogućavaju renoviranje prostora bez razbijanja postojećeg poda i velikih građevinskih radova.

Najveća prednost ovakvih obloga jeste to što se postavljaju direktno preko postojećih površina. To znači da nema skidanja starih pločica, iznošenja šuta niti dugotrajnog renoviranja koje često zahteva mnogo vremena i novca.

Ovakva tehnologija zasniva se uglavnom na savremenim vinilnim podovima i kompozitnim materijalima koji se već proizvode u više zemalja Evrope i Azije. Iako veoma tanki, ovi podovi projektovani su tako da budu izdržljivi i otporni na svakodnevno habanje.

Jedan od razloga zbog kojih postaju sve popularniji jeste brzina ugradnje. Stručnjaci navode da se pod u jednoj prostoriji često može postaviti za samo jedan dan, uz minimalnu količinu prašine, buke i građevinskog otpada. To je posebno važno ljudima koji žele renoviranje bez iseljavanja iz stana ili prekida svakodnevnog života.

Iako tanke, ove obloge nisu krhke. Izrađuju se od ojačanih materijala koji pružaju otpornost na udarce, habanje i vlagu, dok pojedini modeli dodatno poboljšavaju zvučnu i toplotnu izolaciju prostora.

Pored praktičnosti, važan faktor je i estetika. Moderne podne obloge dostupne su u velikom broju dezena koji imitiraju drvo, kamen ili beton, pa omogućavaju brzo osvežavanje enterijera bez velikih ulaganja.

Stručnjaci smatraju da ovakva rešenja mogu povećati i tržišnu vrednost nekretnine, jer prostor dobija moderniji izgled uz relativno jednostavnu adaptaciju.

Iako je teško očekivati da će klasične keramičke pločice potpuno nestati, trendovi pokazuju da ultra tanke podne obloge postaju sve ozbiljnija alternativa tradicionalnim materijalima, posebno kada su brzina, praktičnost i jednostavno renoviranje prioritet.