Godinama ova neobična građevina privlači stotine hiljada posetilaca koji žele da dožive osećaj potpune prostorne dezorijentacije i zakorače u svet koji bukvalno prkosi gravitaciji.

Kuću je 2007. godine sagradio poljski preduzetnik i filantrop Danijel Čapijevski, a danas je centralni deo Regionalnog centra za obrazovanje i promociju u Šimbarku. Na prvi pogled izgleda kao tradicionalna poljska kuća, ali čim joj se približite, postaje jasno da je reč o arhitektonskoj senzaciji - cela struktura stoji na krovu, dok je pod okrenut ka nebu.

Posetioci ulaze u kuću kroz krov, a unutrašnjost dodatno pojačava osećaj zbunjenosti. Stolovi, stolice, kreveti, slike i osvetljenje su pričvršćeni za plafon, koji je zapravo pravi pod kuće. Ljudi hodaju po površini koja izgleda kao plafon, dok nameštaj visi iznad njihovih glava, stvarajući gotovo nestvaran osećaj gubitka ravnoteže i orijentacije.

Iako deluje kao zabavna turistička instalacija, projekat nosi snažnu simboličku poruku. Čapijevski je objasnio kako „Kuća naopačke“ predstavlja „okrenuti svet“ koji je Poljska doživela tokom komunističkog režima. Prema njegovim rečima, društvena nestabilnost, poremećene vrednosti i politička neizvesnost tog perioda bile su glavna inspiracija za stvaranje ove neobične građevine.

Izgradnja kuće trajala je čak 114 dana, što je skoro dvostruko duže od prosečnog vremena potrebnog za izgradnju zgrade slične veličine u Poljskoj. Graditelji su se suočili sa brojnim tehničkim izazovima jer je izgradnja zahtevala potpuno drugačiji pristup od standardne gradnje. Temelji su morali biti posebno prilagođeni, a svaki komad nameštaja pažljivo fiksiran kako bi se postigao maksimalan efekat dezorijentacije.

Danas je „Kuća naopačke“ jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija u Poljskoj i obavezno mesto za svakoga ko poseti područje oko Gdanjska. Turisti iz celog sveta dolaze da naprave neobične fotografije, ali i da dožive iskustvo koje istovremeno zabavlja, zbunjuje i provocira na razmišljanje.

Izgrađena 2007. godine, ova turistička zamka/politička izjava je poput misteriozne kuće sa antikomunističkim bendom. Kuća naopačke je u suštini potpuno opremljen dom kao i svaki drugi, ali je njena izgradnja trajala mnogo duže nego obično jer su radnici stalno postajali dezorijentisani, što ih je primoralo da prekinu rad. Nije čak ni izgrađena samo naopačke, već i nagnuta, što u suštini eliminiše udobnost pouzdane, ravne površine.

Posetioci moraju da se popnu u kuću kroz jedan od prozora na tavanu, ali kada uđu unutra, mogu da prošetaju kroz kuću na plafonu. Enterijer je ukrašen nameštajem iz 1970-ih, kada je Poljska bila pod komunističkom vlašću. Postoji čak i stari televizor koji emituje program iz prošlog veka. Upravo ovakvi detalji otkrivaju pravu poruku neobične atrakcije, piše Atlas Obscura