U domaćinstvima se i dalje rado oslanjamo na savete i male kulinarske trikove koje smo nasledili od starijih generacija. Oni često bude nostalgiju i podsećaju na jednostavnija vremena, ali savremeni način kuvanja pokazuje da neka od tih pravila više nisu toliko primenljiva.

Razvojem tehnike, modernih uređaja i novih saznanja o pripremi hrane, pojedini saveti izgubili su praktičnu vrednost. Iako su nekada imali smisla, danas ih vredi sagledati iz drugačijeg ugla.

Jedno od najčešćih pravila odnosi se na obavezno prethodno zagrevanje rerne. Ipak, to nije uvek neophodno. Kod jela koja se pripremaju sporije ili u dubljim posudama, hrana se može staviti direktno u rernu bez čekanja. Savremene rerne, posebno one sa ventilatorom, brzo postižu željenu temperaturu. Naravno, postoje izuzeci – kod određenih recepata gde je precizna temperatura ključna, zagrevanje i dalje ima važnu ulogu.

Slično važi i za pirinač. Često se govori da ga ne treba podgrevati, ali problem zapravo nije u samom zagrevanju, već u načinu čuvanja. Ako se pirinač ostavi predugo na sobnoj temperaturi, može doći do razvoja bakterija. Međutim, ako se brzo ohladi i čuva u frižideru, može se bezbedno ponovo zagrejati – pod uslovom da dostigne dovoljno visoku temperaturu.

Još jedno uvreženo mišljenje odnosi se na količinu soli u vodi za testeninu. Iako se često savetuje da voda bude jako slana, u praksi je dovoljna umerena količina. Tako se postiže balansiran ukus, a deo vode od kuvanja može se kasnije iskoristiti za sosove zahvaljujući skrobu koji sadrži.

Kada je reč o povrću, začinjavanje se često bolje postiže nakon termičke obrade, uz dodatak soli i maslinovog ulja. Na taj način lakše je kontrolisati ukus i ravnomerno rasporediti začine.

Na kraju, tu je i dilema oko smrznute hrane. Iako mnogi veruju da je ona lošijeg kvaliteta, to nije uvek tačno. Zahvaljujući brzom zamrzavanju, hranljive materije mogu ostati očuvane, a ponekad i bolje nego kod svežih namirnica koje su dugo stajale. Razlika se najčešće primećuje u teksturi nakon odmrzavanja, dok nutritivna vrednost često ostaje vrlo slična.

Savremena kuhinja pokazuje da nije svako staro pravilo nužno i najbolje rešenje – ali mnoga i dalje imaju svoju vrednost, samo u malo prilagođenom obliku.