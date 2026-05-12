Jedna od najpoznatijih dogodila se uživo na BBC pre tačno dve decenije, kada je čovek koji je došao na razgovor za posao greškom završio pred kamerama kao stručni gost.

Sve je počelo na recepciji BBC-ja

Neverovatna zabuna dogodila se 8. maja 2006. godine u televizijskom centru BBC-ja u zapadnom Londonu.

Gaj Goma, muškarac poreklom iz Konga, došao je na razgovor za posao u IT sektoru.

U isto vreme, pravi gost emisije bio je tehnološki stručnjak Guy Kewney, koji je trebalo da komentariše spor između kompanija Apple Corps i Apple Computer.

Producent napravio neverovatnu grešku

Producent emisije dobio je zadatak da pronađe gosta po imenu Gaj.

Kada je na recepciji pitao da li je on "Gaj", Goma je odgovorio potvrdno, ne sluteći šta se zapravo događa.

Nekoliko trenutaka kasnije završio je:

u šminkernici

ispred kamera

u programu uživo pred milionima gledalaca

Šok nastao kada ga je voditeljka predstavila kao eksperta

Tek kada ga je voditeljka Karen Bowerman predstavila kao internet stručnjaka, Goma je shvatio da je došlo do ogromne zabune.

Njegov izraz lica u tom trenutku postao je legendaran na internetu.

Ipak, uprkos šoku, ostao je smiren i pokušao da odgovori na pitanja najbolje što je mogao.

Pravi stručnjak sve gledao iz čekaonice

Dok je Goma davao izjavu uživo, pravi gost emisije sedeo je u čekaonici i bez tona gledao kako nepoznat čovek zauzima njegovo mesto u studiju.

Snimak ovog trenutka i danas se masovno deli na društvenim mrežama.

"Ovo je pravi rad pod pritiskom"

Korisnici interneta godinama komentarišu koliko se Goma snašao u potpuno neverovatnoj situaciji.

Neki od komentara bili su:

"Njegove grimase su neprocenjive"

"Ovako izgleda pravi rad pod pritiskom"

"Trebalo je odmah da ga zaposle"

Posle emisije ipak nije dobio posao

Samo dvadesetak minuta nakon gostovanja, Goma je konačno otišao na pravi razgovor za posao.

Intervju je trajao svega deset minuta, ali posao u IT sektoru nije dobio.

BBC je kasnije pokušao da ispravi grešku dodatnim intervjuom sa pravim stručnjakom, ali taj snimak nikada nije emitovan.

Ipak, Goma je zauvek ostao deo jedne od najčuvenijih televizijskih grešaka svih vremena.