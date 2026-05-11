Početak proleća u jednom zoološkom vrtu u Oregonu obeležila je scena čiste radosti nakon što su dva spašena mladunčeta crnog medveda prvi put ove sezone plivala u bazenu.

Mladunci, nazvani Timber i Torn, srećno su se brčkali u vodi, a video njihove igre brzo je postao popularan na društvenim mrežama, gde su korisnici sa oduševljenjem pratili njihove avanture.

Siročad Timber i Torn pronađeni su u aljaskoj divljini. Nakon spasavanja, pronašli su novi dom u zoološkom vrtu u Oregonu, gde su se brzo zbližili i ponašaju se kao brat i sestra. Njihova imena, kako navodi zoološki vrt, odaju počast njihovom prirodnom staništu.

Video ih prikazuje kako trče po bazenu, skaču u i iz vode, a u jednom trenutku se čini kao da se čak i rvu u plićaku.

Razigranost Timbera i Torna je tipično ponašanje za mlade medvede, a naučnici ističu ključnu ulogu igre u njihovom razvoju. Prema Severnoameričkom centru za medvede, igra služi mladuncima da uče o sopstvenoj snazi, vežbaju borilačke veštine, vežbaju i sagorevaju višak energije.

Pored toga, kroz igru, mladi medvedići razvijaju i produbljuju međusobne odnose, slično onome što deca rade. Čini se da se upravo to dešava sa Timberom i Tornom, čije je prijateljstvo očigledno ojačano zajedničkom zabavom. Zoološki vrt redovno objavljuje vesti o njima, a javnost željno očekuje nove snimke njihovih avantura, piše yahoo.