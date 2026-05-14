Za mnoge je odmrzavanje zamrzivača jedan od najdosadnijih kućnih poslova.

Led se vremenom nagomila, fioke počnu teže da se zatvaraju, a ceo proces čišćenja ume da traje satima.

Ipak, poslednjih meseci internetom kruži nekoliko trikova koji navodno mogu drastično ubrzati topljenje leda — a većina ljudi već ima sve potrebne sastojke kod kuće.

Mešavina koja "jede" led

Jedan od najpopularnijih trikova uključuje toplu vodu, malo sirćeta i nekoliko kašika soli.

Mešavina se sipa u bocu sa raspršivačem, a zatim prska direktno po naslagama leda u zamrzivaču.

Prema tvrdnjama mnogih korisnika, led nakon nekoliko minuta počinje sam da otpada sa zidova zamrzivača.

So pomaže topljenju, dok topla voda dodatno ubrzava proces.

Trik sa šerpom tople vode

Mnogi koriste i još jednostavniju metodu.

U prazan zamrzivač stave šerpu ili posudu sa veoma toplom vodom i zatvore vrata na nekoliko minuta.

Para zatim omekša led, pa ga je mnogo lakše skinuti bez velikog mučenja.

Fen za kosu može pomoći, ali postoji opasnost

Neki koriste i fen za kosu kako bi ubrzali topljenje tvrdokornih naslaga.

Topao vazduh zaista može brzo omekšati led, ali stručnjaci upozoravaju da treba biti veoma oprezan zbog kombinacije struje i vode.

Takođe, fen ne treba previše približavati plastici unutar zamrzivača kako ne bi došlo do oštećenja.

Greška koju mnogi prave može skupo da vas košta

Stručnjaci posebno upozoravaju da nikada ne treba koristiti nož ili metalne predmete za skidanje leda.

Na taj način lako može doći do oštećenja unutrašnjih zidova i rashladnog sistema zamrzivača, što kasnije može izazvati ozbiljan kvar.

Ni polivanje ključalom vodom nije preporučljivo, jer nagla promena temperature može oštetiti plastiku.

Kako da se led sporije stvara

Nakon čišćenja, savetuje se da zamrzivač:

ne ostavljate dugo otvoren

redovno brišete od vlage

ne pretrpavate hranom

Jer upravo višak vlage najčešće dovodi do brzog stvaranja novih slojeva leda.