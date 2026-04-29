Ono što je počelo kao obična kupovina šteneta pretvorilo se u neverovatnu priču koja je postala viralna.

Ogroman apetit probudio sumnju

Kada je Su Jun pre dve godine kupila štene za svoju porodicu, ubrzo je primetila nešto neobično – pas je imao neverovatan apetit.

„Pojeo bi kutiju voća i dve kante rezanaca svakog dana“, izjavila je za medije.

U početku su mislili da je u pitanju snažan tibetanski mastif, poznat kao jedna od najvećih rasa pasa. Međutim, stvari su ubrzo postale sumnjive.

Počeo da hoda na dve noge – istina isplivala na videlo

Kako je životinja rasla, porodica je shvatila da nešto nije u redu:

nije prestajala da raste

izgledala je sve manje kao pas

počela je da hoda na dve noge

„Što je više rastao, sve je više ličio na medveda“, rekla je vlasnica.

Na kraju je potvrđeno da je reč o azijski crni medved, poznatom i kao tibetanski ili himalajski medved.

Od kućnog ljubimca do centra za spasavanje

Životinja, teška oko 113 kilograma, prebačena je u centar za zaštitu divljih životinja u Junanu. Zbog bezbednosti, stručnjaci su morali da je uspavaju pre transporta.

Azijski crni medvedi su:

velike i snažne životinje

poznati po tamnom krznu

imaju karakterističnu svetlu oznaku na grudima

Kako je došlo do zabune

Stručnjaci objašnjavaju da mladunci medveda zaista mogu ličiti na štence, zbog čega dolazi do ovakvih situacija. Sličan slučaj zabeležen je i ranije u Kini, gde je muškarac godinama čuvao medveda misleći da je pas lutalica.

Ova neobična priča pokazuje koliko je važno proveriti poreklo životinje pre kupovine. Ono što je izgledalo kao štene pretvorilo se u divlju životinju – i potencijalno opasnog “kućnog ljubimca”.