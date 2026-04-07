Sa dolaskom toplijih dana sve više vremena provodimo u dvorištu, na terasi ili u bašti. Ipak, upravo tada može se pojaviti problem koji mnogi ne očekuju – pacovi. Ono što nama deluje kao prijatan prostor za odmor, za ove glodare može biti idealno mesto za život.

Prisustvo pacova u dvorištu ne mora nužno značiti neurednost, već pre svega ukazuje na to da su ispunjeni osnovni uslovi za njihov opstanak. Ovi glodari su izuzetno prilagodljivi i brzo pronalaze mesta koja im obezbeđuju zaklon, hranu i vodu, zbog čega se sve češće pojavljuju i u održavanim, privatnim dvorištima.

Šta ih zapravo privlači

Glavni razlog njihove pojave nije slučajnost, već dostupnost resursa. Dvorišta im često nenamerno nude sve što im je potrebno. Hrana može biti u vidu ostataka, hrane za kućne ljubimce ili semena iz hranilica za ptice. Voda je dostupna kroz posude, bazene, kade ili čak zadržavanje vlage u pojedinim delovima dvorišta.

Podjednako važan faktor je zaklon. Pacovi traže mesta koja su zaštićena i gde mogu nesmetano da se gnezde. Takvi uslovi mogu postojati i u potpuno uređenim dvorištima, što objašnjava zašto njihova pojava nije vezana samo za zapuštene prostore.

Kako na vreme prepoznati njihovo prisustvo

Rano otkrivanje je ključno, jer se populacija pacova brzo širi. Njihovo prisustvo najčešće se primećuje indirektno: sitan izmet, rupe uz ivice terasa ili objekata i tragovi kretanja uz zidove ukazuju da su već aktivni.

U zatvorenim prostorima, poput šupa ili ostava, često se oseća i karakterističan miris amonijaka, koji potiče od urina kojim obeležavaju teritoriju.

Gde se najčešće zadržavaju



Pacovi biraju mesta koja kombinuju sigurnost i dostupnost hrane. Prostor ispod drvenih terasa često im pruža stabilne uslove i zaštitu, naročito ako kroz pukotine dospevaju ostaci hrane.

Slično važi i za baštenski nameštaj, gde se mogu sakriti ispod konstrukcije ili među jastucima. Gusto rastinje i neuređeno žbunje dodatno povećavaju rizik, jer pružaju prirodan zaklon.

Kompost je posebno problematičan jer objedinjuje vlagu i organski materijal, dok hranilice za ptice obezbeđuju stalan izvor hrane. Izvori vode, poput bazena ili hidromasažnih kada, dodatno čine prostor privlačnim.

Zašto je važno reagovati na vreme

Osim materijalne štete, pacovi predstavljaju i zdravstveni rizik. Mogu prenositi bolesti putem izmeta i urina, zbog čega njihovo prisustvo u blizini prostora za boravak nije bezazleno.

Odlaganje reakcije omogućava brzo razmnožavanje, pa problem postaje znatno teži za rešavanje.

Kako sprečiti i rešiti problem

Najvažniji korak je uklanjanje uslova koji ih privlače. To podrazumeva uklanjanje dostupne hrane i vode, kao i korišćenje dobro zatvorenih kanti za otpad.

Takođe, važno je smanjiti mesta za skrivanje – redovno održavati rastinje, uklanjati nagomilani biljni materijal i proveravati prostor ispod terasa i drugih konstrukcija.

Ako ove mere ne daju rezultate, najbolje rešenje je angažovanje profesionalnih službi za suzbijanje štetočina.