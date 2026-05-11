Jednogodišnji dečak Dastin Vajldman nalazi se u indukovanoj komi i lekari se bore za njegov život nakon teške i retke nesreće koja se dogodila tokom pripreme rođendanske torte. Prema navodima porodice i australijskih medija, incident se dogodio kada je dečak u kuhinji uspeo da dođe do otvorene posude sa zlatnim dekorativnim prahom za torte. U pitanju je specijalni prah koji se koristi za ukrašavanje poslastica.

U jednom trenutku nepažnje, dečak je uzeo prah i udahnuo ga direktno iz posude, nakon čega je došlo do naglog gušenja. Prah mu je dospeo u disajne puteve i pluća, što je izazvalo ozbiljnu blokadu disanja i kolaps respiratornog sistema.

Njegova majka, Kejti Robinson, koja je profesionalna poslastičarka, u tom trenutku je pripremala tortu u kuhinji prijatelja, dok je Dastin bio u njenoj neposrednoj blizini. Iako su ga roditelji sve vreme nadgledali, nesreća se dogodila u deliću sekunde.

„U sekundi je uzeo nešto i počeo da se guši. Već za nekoliko minuta nije reagovao“, ispričala je majka za australijsku emisiju Sunrise.

Otac dečaka, Kris Vajldman, opisao je dramatične trenutke kada su pokušavali da ga održe u životu.

„Osećao sam se potpuno bespomoćno. To je najgora stvar koju roditelj može da doživi“, rekao je on za televiziju Nine News.

Dastin je hitno prebačen u Dečju bolnicu u Brizbejnu, gde je stavljen na intenzivnu negu i priključen na aparate za disanje. Lekari navode da je njegovo stanje i dalje kritično, a prognoza neizvesna zbog retke prirode ovakvog trovanja i gušenja. Porodica je pokrenula i GoFundMe kampanju kako bi prikupila sredstva za njegovo dalje lečenje.

Nakon incidenta, sporni zlatni dekorativni prah je povučen iz prodaje, dok majka sada upozorava roditelje i poslastičare da budu izuzetno oprezni, jer proizvodi koji se koriste za dekoraciju nisu uvek bezbedni za kontakt, a naročito ne za udisanje.

„Nešto što izgleda bezopasno može biti izuzetno opasno“, poručila je ona.